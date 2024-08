Páté angažmá za tři roky. Král si vyzkouší La Ligu, odchází na hostování do Espaňolu

To, o čem se šuškalo v posledních několika dnech, se stalo ve středu oficiálním. Alex Král (26) se stěhuje z Unionu Berlín do španělského Espaňolu, a doplňuje tak svoje krajany Ladislava Krejčího a Jiřího Letáčka, kteří v létě také přestoupili do La Ligy. Německý klub na svém webu sdělil, že hráče posílá na Pyrenejský poloostrov formou hostování do konce tohoto ročníku.

Celek z hlavní německé metropole každopádně neupřesnil, zda je součástí této transakce i případná opce na trvalý nákup, španělský klub ve svých sdělovacích prostředcích v tomto ohledu taktéž mlčel. Union s Králem každopádně počítá do budoucna, lépe řečeno mu dává šanci ukázat se. Alespoň tak se k celému dočasnému přestupu vyjadřoval Horst Heldt, který má u Die Eisernen na starosti záležitosti profesionální sféry.

Král si tak zahraje už ve třetí z top pěti evropských soutěží, dříve působil ještě v Premier League v dresu West Hamu. Předtím si vyzkoušel i angažmá v Rusku v trikotu Spartaku Moskva. "Chceme, aby Alex získával zápasovou praxi a mohl se i nadále rozvíjet," loučil se s hráčem Holdt. "V dresu Espaňolu bude hrát na vysoké úrovni a může se tam osvědčit. Doufáme, že využije svůj čas ve Španělsku co nejlépe. Přejeme mu vše nejlepší do nové sezony," dodal.

Král, který úspěšně absolvoval lékařskou prohlídku na klinice Corachan, bude představen fanouškům v Katalánsku až příští týden, přesný den bude sdělen později, jak stálo na webu Periquitos. Ti se mezi dvacetičlennou španělskou elitu navracejí po jednom roce od sestupu do La Ligy 2. V červnu si vybojovali postup ze druhé nejvyšší soutěže poté, co zvládli v dodatečné baráži přemoci v celkově čtyřech zápasech Sporting Gijón a Real Oviedo.