Přestup Gallaghera se zatím nekoná, záložník Chelsea se z Madridu vrátil do Londýna

S nepořízenou se z hlavního města Španělska vrátil Conor Gallagher (24). Anglického záložníka Chelsea chtělo koupit Atlético Madrid a podpis byl na spadnutí, celek z Pyrenejského poloostrova na fotbalistu ale v tuto chvíli nemá dostatek peněz.

Kluby se minulý týden dohodly na odstupném ve výši 33 milionů liber, Gallagher přicestoval do Madridu, a dokonce si prohlédl stadion Atlétika. Smlouvu ovšem nakonec nepodepsal, po pěti dnech strávených na hotelu odcestoval do Londýna a ve středu už by měl znovu trénovat s hráči Blues.

Atlético nedávno koupilo útočníka Juliána Álvareze a příchod 24letého Angličana mělo financovat z prodeje Samu Omorodiona právě do Chelsea. Transfer měl vyjít na 34,5 milionu liber. Ovšem v neděli z něho sešlo, mladý útočník se totiž nedohodl na podmínkách smlouvy.

Gallagher loni za Chelsea odehrál 50 soutěžních zápasů a jestli přidá další, není jisté. Jeho stěhování do Atlétika totiž není uzavřenou záležitostí. Pomoci by mohl útočník madridského klubu Joao Félix, portugalský reprezentant v Chelsea loni na jaře hostoval a reálný je jeho trvalý návrat, sám hráč se této možnosti nebrání.