Přeruší Atlético nadvládu Realu a Barcelony? Během obměny kádru utratilo víc než zbytek La Ligy

S grandiózními útratami během přestupových oken jsou v posledních letech spojovány především týmy Premier League, toto léto na sebe poutá pozornost Atlético. Jen Julián Álvarez (24) vyjde madridský celek až na 95 milionů eur, celkem však vítěz La Ligy z roku 2020/21 získá alespoň pět hráčů na okamžité posílení základní sestavy. Jedná se o cílenou obměnu kádru, která z finančního hlediska předčí všechny španělské týmy dohromady.

Kdo všechno přijde?

List oficiálních posil Atlétika začíná u gólostroje, který loni za Villarreal vsítil hned 26 branek a na dalších šest přihrál. Alexandr Sörloth, kterému jen o fous unikl titul nejlepšího střelce La Ligy na úkor Arťoma Dovbyka, byl neméně chtěnou alternativou právě za ukrajinského kanonýra, jenž nakonec zamířil do AS Řím. Nor vyjde Los Colchoneros až na 35 milionů eur, stejně je stál i základní stavební kámen obrany Španělska při výhře na Euru Robin Le Normand.

Další posily jsou na cestě, nejvíce se madridští fanoušci zajisté těší na Álvareze. Hráč Manchesteru City, který je sériovým sběratelem trofejí, se loni díky 19 gólům a 13 asistencím podílel na brance každých 109 minut. Střed pole pak bude pro vášnivého kouče Diega Simeoneho střežit neúnavný Conor Gallagher. V Chelsea kraloval veškerým statistikám vypovídajícím o bojovnosti středopolaře, k tomu se přímo podílel na 16 gólech.

I s bonusy tyto čtyři posily vyjdou Atlético na 207 milionů eur. Dotahovat se přitom má ještě přestup téměř 1,9 metrů vysokého Javiho Guerry. Teprve 21letý záložník, jenž má oblibu v defenzivních zákrocích, byl navzdory brzkému věku klíčovým hráčem Valencie. Do obranných řad pak klub z Madridu chce Dávida Hancka, jenž loni z pozice stopera zařídil Feyenoordu 10 branek. Z transferu by výrazně těžila i Sparta, která má procenta z prodeje. Ve finálním součtu plánují Los Colchoneros utratit kolem 277 milionů eur.

Kde na to Atlético bere?

Španělské týmy jsou v rámci TOP 5 soutěží s přehledem největšími skrblíky, najednou je čtvrtý celek La Ligy na cestě utratit víc, než veškerá prvoligová konkurence – dohromady asi 200 milionů eur. Sem se však nepočítá astronomický bonus pro Kyliana Mbappého, který je víc, než polovina dané částky. Jak si tedy Atléti mohou přestavbu kádru dovolit? Odpověď je jednoduchá: prodeje, profit ze soutěží, snížení mzdových nákladů a hlavně trpělivost s nastřádanými prostředky.

Účetním již oficiálně ulevily odchody Alvára Moraty, Memphise Depaye a dalších šesti hráčů. Profit 110 milionů eur pak utvoří zisk z loňska a tohoto léta poté, co Samu Omorodion posílí Chelsea. Očekávat se také může odbavení Joaa Félixe. Madriďané jsou navíc pravidelným účastníkem Ligy mistrů, která nemá přezdívku milionářská soutěž pro nic za nic. Z hlediska výdělků jí bude konkurovat nově formátované mistrovství světa klubů, jen za kvalifikaci dostane každý tým včetně Atlétika 50 milionů eur.

Žádný z kaufů není výstřelem do tmy. Jádro kádru stárlo a potřebovalo omladit. Průměrný věk všech zmíněných posil činí 25 let, odbavených hráčů pak 31 let. Nejedná se tak o hledání senzace v teenagerských prospektech, ale o posilování hráči, kteří kombinují zkušenosti s relativně mladým věkem. Dlouholetý kouč Simeone má v přestupech slovo a dostává tak hráče na míru pro svůj systém. Trofejové ambice pro tým z Madridu by tak nemusely být pouze zbožným přáním.