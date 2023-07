Romeu se po 12 letech vrací domů. Nahradit Busquetse? Je to výzva, říká posila Barcelony

Romeu se po 12 letech vrací domů. Nahradit Busquetse? Je to výzva, říká posila Barcelony

Oriol Romeu se po 12 letech vrací do Barcelony.

Barcelona představila svůj nejnovější úlovek. Do klubu se vrací zkušený záložník Oriol Romeu (31), jenž většinu své kariéry spojil s anglickým Southamptonem. Nyní už ovšem trénuje s katalánským velkoklubem na předsezonním turné v Los Angeles.

Znovu tam, kde to všechno začalo

Veterán je v jeho případě příznačné. Oriol Romeu se z Girony vrací tam, kde s velkým fotbalem začínal. Barcelonu opustil v roce 2011, kdy zamířil do Chelsea. Nyní má zaplnit místo ve středu pole po Sergiu Busquetsovi, který bude společně s Messim hájit barvy Interu Miami.

"Emoce a pocity jsou velmi příjemné," řekl Romeu novinářům poté, co ho prezident klubu Joan Laporta představil v Los Angeles, kde se Barcelona připravuje na novou sezonu.

"Mít možnost vrátit se domů a pokračovat v růstu je sen. Je to jedna z nejvíc vzrušujících výzev mé kariéry a tato příležitost přichází v tu nejlepší chvíli," dodal jednatřicetiletý záložník. S klubem se dohodl na smlouvě do roku 2026.

Nejlepší "pětka", jakou si pamatuje

Romeu odešel z Barcelony před 12 lety. Částečně proto, že Busquets, tehdy další mladík z klubové akademie, ale o více než tři roky starší, se prosadil a stal se jedním z nejlepších tvůrců hry ve španělském fotbale.

"Je to hráč, který poznamenal jednu éru," vzdal hold navrátilec svému předchůdci. "Je to nejlepší 'pětka', jakou jsme mohli vidět, co si pamatuji. Přijít těsně po jeho rozloučení je pěkná výzva, která mě naplňuje," zdůraznil Romeu.

Trenér Barcelony Xavi Hernández kontaktoval Romeua v předchozích dnech, aby mu oznámil, že si ho vybral na tento post. Zástupci klubu museli zaplatit výkupní klauzuli Gironě, která se hráče nechtěla vzdát. Ta byla stanovena na 3,5 milionu eur.

Celkově by měl přestup činit pět milionů eur. Španělská média přinesla informaci, že sám hráč zaplatil zhruba milion eur z vlastní kapsy, aby se mohl vrátit do Barcelony.

Romeu v pravý čas. Jako mladík z La Masie. Vrací se jako zkušený fotbalista FC Barcelona

Po Gündoganovi a stoperovi Iňigu Martínezovi se Oriol Romeu stal třetí posilou úřadujícího španělského mistra v letním přestupovém období. Barcelona se ve středu v Los Angeles střetne s Arsenalem a 29. července se utká v "El Clásiku" s Realem Madrid. Turné zakončí 1. srpna proti AC Milán v Las Vegas.