Danjuma to v Anglii zkusí ještě jednou, reputaci si pokusí vylepšit v Evertonu

Danjuma to v Anglii zkusí ještě jednou, reputaci si pokusí vylepšit v Evertonu

Danjuma se vrací do Anglie.

Everton na hostování bez opce posílil Arnaut Danjuma (26) z Villarrealu. Nizozemský křídelník si bude chtít vylepšit reputaci po nevydařené půjčce v Tottenhamu.

Danjuma již na začátku letošního roku mířil k Toffees na zdravotní prohlídku, nakonec si však vybral Tottenham, kde zasáhl jenom do 12 soutěžních zápasů, v nichž dvakrát skóroval.

"Je úžasné připojit se k Evertonu a jsem opravdu šťastný, že tu mohu být," řekl Danjuma po podpisu smlouvy. "Byl zájem i z jiných klubů, ale k Evertonu mě to táhlo kvůli fanouškům, manažerovi a historii klubu, a jsem šťastný, že to napodruhé vyšlo," dodal rodák z Lagosu.

"Vím, že jsem do klubu nepřestoupil v lednu, to bylo proto, že v té době panovala nejistota ohledně manažera. Myslím si ale, že o to krásnější je, že jsem přišel nyní. Jsem vděčný, že jsem v klubu, a už se nemůžu dočkat, až nastoupím před fanoušky," vysvětlil Danjuma.

Šestinásobný nizozemský reprezentant, jenž prošel také Nijmegen, Club Bruggy a Bournemouth, odehrál za Villarreal 51 zápasů ve všech soutěžích s bilancí 22 vstřelených gólů.