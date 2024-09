Střídáním jsem se snažil hráče ochránit před přetížením, řekl Flick a vzal porážku Barcelony na sebe

Trenér Barcelony Hansi Flick (59) vzal vinu za sobotní prohru 2:4 s Osasunou na sebe. Jeho rozhodnutí nechat odpočívat klíčové hráče mělo vliv na první prohru v ligové sezoně.

Vedoucí Barcelona vstupovala do sobotního zápasu se sedmi výhrami v řadě. Favorita však zaskočila Osasuna, která byla smrtící zejména z protiútoků.

"S těmito porážkami se musíte smířit. Nehráli jsme příliš dobře. Je to moje zodpovědnost. Střídáním jsem se snažil hráče ochránit před přetížením. Ale nečekal jsem, že budeme hrát takhle. Udělali jsme spoustu chyb a Osasuna si vedla dobře. Dostat čtyři góly je příliš. Řekl jsem týmu, že musíme pokračovat. Máme nabitý program a jsme na dobré cestě," řekl Flick pro Movistar Plus.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Německý trenér po utkání zmínil situaci před druhým gólem, kdy domácí záložník Lucas Torro šlápl na nohu Pauovi Victorovi. Gól nebyl uznán, protože rozhodčí ani VAR neviděli přestupek proti pravidlům. "Pro mě to byl jasný faul," řekl viditelně frustrovaný Pedri.

"Je normální, že se hráči v týmu střídají, zápasů je hodně. Není to žádná omluva. Museli jsme nastoupit s jedenácti hráči a výsledek v poločase byl pro nás trestem. Nevstoupili jsme do utkání dobře. Ve druhém dějství jsme si zasloužili trochu víc. Po přestávce jsme museli jít do všeho naplno, hrát zápasově. Oni však udeřili z protiútoků," hodnotil zklamaný 21letý španělský záložník.