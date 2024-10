Švédské úřady vyšetřují znásilnění v hotelu, kde spal Mbappé. Fake news, brání se hvězda

Zpráva, že si Kylian Mbappé (25) užíval soukromé párty ve Stockholmu, zatímco jeho krajané hráli zápas Ligy národů, v pátek obletěla celý svět. Celá akce má ale mnohem závažnější dohru. Švédský list Aftonbladet totiž informoval o tom, že ve Švédsku bylo zahájeno vyšetřování znásilnění ve stejném hotelu, kde Mbappé ze čtvrtka na pátek spal. Do celé záležitosti se proto vložili nejen Mbappého agenti, ale i právníci Realu Madrid.

K celé záležitosti se v pondělí odpoledne vyjádřil na síti X sám Mbappé, jehož nepřekvapilo, že zpráva o údajném vyšetřování znásilnění souvisí s jeho úterním slyšením před výborem Ligue 1 ohledně sporu s Paris Saint-Germain o nevyplacených mzdách.

"Je to fake news! Jak předvídatelné v předvečer slyšení, úplná náhoda," napsal Mbappé ironicky na X ohledně zprávy švédských médií o údajném znásilnění s mrkajícím emotikonem.

Mbappé má po klubu, kde působil v předchozích sedmi sezonách, žádat 55 milionů eur (1,4 miliardy korun). Francouzský hegemon odmítá s tím, že nic Mbappému nedluží.

Odkazoval se na zprávu Aftonbladetu, kterou převzala francouzská rozhlasová stanice RMC. Podle ní ve čtvrtek došlo k podánání trestního oznámení na neznámého pachatele kvůli znásilnění v Bank hotelu v centru Stockholmu, kde Mbappé ze čtvrtka na pátek se svými přáteli spal.

Oběť údajného znásilnění pak měla vyhledat lékařskou pomoc. "Probíhá vyšetřování zločinu, který byl nahlášen 10. října v centru Stockholmu," citoval Aftonladet prokurátora, který má obvinění prošetřovat.

Ihned po zveřejnění informací svolalo vedení Realu Madrid krizový štáb, oficiálně však španělský klub pouze vydal zprávu, že Mbappé pokračuje v plnění specifického kondičního plánu a že trénuje individuálně, aby se plně zotavil ze zranění stehenního svalu na levé noze.

K celé záležitosti se vyjádřili i zástupci hvězdného Francouze. "Aftonbladet šíří pomlouvačnou fámu. Aby bylo ukončeno toto ničení image (Kyliana Mbappého), budou podniknuty všechny nezbytné právní kroky k objasnění pravdy. A také k tomu, aby bylo ukončeno jednání jakékoli osoby nebo média zapojené do morálního obtěžování a pomlouvačného zacházení, kterému Kylian Mbappé opakovaně čelí," stojí v prohlášení, které zveřejnila francouzská agentura AFP.

K celé kauze se na sociálních sítích vyjádřil i PSG. "Jsme zodpovědní za všechno. Že kromě penalt nedal v Realu žádný gól? Je to chyba PSG. Že vynechal zápasy francouzské reprezentace kvůli tomu, že byl zraněný, i když ve skutečnosti nebyl? Je to zase chyba PSG. Teď si PSG vymyslelo příběh, který se stal ve Švédsku. Ani náhodou. Budeme to ignorovat, budeme profesionálové."