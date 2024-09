Kylian je na tlak zvyklý, ale Superman to není, postavil se Deschamps za Mbappého

Mnozí očekávali, že francouzský kanonýr Kylian Mbappé (25) začne ihned po svém příchodu do Realu Madrid střílet branky a rozhodovat utkání. Pravdou je, že rozjezd má někdejší opora PSG poněkud vlažnější, ale o víkendu se již podílela dvěma trefami na vítězství 2:0 proti Realu Betis. Zastání se pak dočkala i u kouče Francie Didiera Deschampse.

První trefy se Mbappé dočkal již při svém debutu za Bílý balet v utkání Superpoháru UEFA proti Atalantě. Následovala ale úvodní tři kola LaLigy nesoucí se ve znamení půstu, což některé fanoušky zaskočilo a francouzský střelec se náhle ocitl pod tlakem.

"Jsem samozřejmě rád i za něj, ale nemám důvod cítit úlevu. Už když skóroval v prvním zápase za Real, bylo jasné, že týmu pomůže. Nemůže být ale vždy u všeho a vždy být tím rozhodujícím faktorem. Kylian je na tlak zvyklý každý den, ale Superman to není. Vím to já a uvědomuje si to i jeho druhý kouč Carlo Ancelotti," nechal se slyšet francouzský kouč před startem dalšího ročníku Ligy národů.

Statistiky Mbappého proti Realu Betis. Opta by Stats Perform

"Francouzský národní tým je lepší, když je v něm Kylian. Podobné to bude i u Realu. Start nebyl úplně nejlepší, ale není to žádný robot. Má velkou schopnost se s tím ale rychle vyrovnat a všechen stres hodit za hlavu," uzavřel Deschamps, jehož svěřenci se v reprezentační pauze utkají s Itálií a Belgií.