Vinícius chválí styl hry Mbappého, musejí se ale sehrát. Ronaldo mu radil, jak získat Zlatý míč

Brazilec Vinícius Júnior (24) vstoupil do své sedmé sezony v dresu fotbalistů Realu Madrid a jako jeden z hlavních tahounů týmu Carla Ancelottiho (65) chápe vysoké požadavky jednoho z nejlepších klubů světa. V rozhovoru pro televizní stanici CNN prozradil, co očekává od sezony, zda chystá přestup do arabské Saudi Pro League a jak hodnotí novou hvězdnou posilu Kyliana Mbappého (25).

Opora Realu Madrid má o ambicích na aktuální sezonu s hvězdně nabitým kádrem jasno. "Každý rok je naším cílem vyhrát co nejvíc titulů. Obzvlášť nás motivuje myšlenka na treble, kterou nám však komplikuje domácí pohár, protože se hraje hlavně během ledna. To je období nejvíc zápasů, kdy nastupujete proti velmi silným týmům," uvedl.

Prioritou je pro Viníciuse obhajoba titulu v Lize mistrů. "Je pro nás na prvním místě, je to ta nejtěžší soutěž. Následuje LaLiga a pak domácí pohár. Tlak je velký, od Realu se vždy očekávají vítězství. Naším cílem je vyhrát vše, co jsme si předsevzali a nakonec dosáhnout na kýžený treble."

Viniciusovy statistiky. Livesport

O zřejmě největší rozruch se v letním přestupovém období postaral Kylian Mbappé a jeho dlouho žádané stěhování do Madridu. Po dvou kolech španělské ligy však Francouz stále čeká na první ligový gól. Jeho o rok mladší spoluhráč je optimista. "Náš tým je už dlouho velmi dobrý. Nyní s příchodem Mbappého všichni říkají, že můžeme být nezastavitelní. Máme teď možná jeden z nejlepších týmů příštího desetiletí, zatím však musíme pořádně trénovat a snažit se pochopit jeden druhého. A ukázat na hřišti, že umíme hrát," řekl Brazilec o vysokých očekávání s příchodem bývalé hvězdy PSG.

Mbappého pozorně sleduje. "Líbí se mi jeho styl hry a jsem opravdu nadšený z toho, co můžeme společně dokázat. Přichází do klubu, o kterém vždy snil a o kterém sní asi každý hráč. Dá-li Bůh, Mbappé za nás vstřelí tolik gólů jako za svůj předchozí celek a za národní tým. A doufejme, že ještě mnohem víc," dodal.

Do Realu Vinícius nastoupil v létě roku 2018 z brazilského Flamenga, kontrakt má platný do června 2027 s výstupní klauzulí ve výši miliardy eur (zhruba 25 miliard korun). "Vždycky chci být mezi nejlepšími a každým dnem se v Realu cítím silnější. Vyhrál jsem sice už dvakrát Ligu mistrů, mí spoluhráči jich však získali už šest a každý den nás motivují, abychom hráli za hranicí svých možností," vykládal.

Bellingham, Mbappé, Vinícius a další hvězdy, Real je nyní postrachem soupeřů. "S týmem, který teď máme, je možné všechno. Vyhrát dvě Ligy mistrů během tří let bylo velmi těžké, ale udržet se na nejvyšší úrovni je daleko náročnější. Chci na tomto levelu zůstat dlouho a dokázat vyhrát tolik titulů jako Carvajal, Modrič, Nacho a Kroos."

O brazilského útočníka se v létě zajímaly kluby ze Saúdské Arábie. A protože jejich nabídku hned neodmítl, rozproudilo to na Santiagu Bernabéu mírné obavy. V klubu však prý zůstat chce. "Hrát za Real byl vždycky můj sen, proto si vážím každé chvíle v dresu, jako by byla poslední. Je mi teprve 24 let a chci s tímto skvělým klubem tvořit historii, ne každý má příležitost hrát po boku těch nejlepších a být součástí tolika úspěchů. To je něco, o čem si každý fotbalista může nechat jen zdát. "

Teprve 24letý talent patří spolu s Rodrim a spoluhráči Judem Bellinghamem mezi favority na zisk Zlatého míče za tento rok. "Nedávno jsem trénoval u Cristiana Ronalda doma na Ibize a řekl mi, že abych byl Zlatému míči blíž, mám tam ještě pár dní trénovat. Získat stejné ocenění jako hráči, kteří dokázali neuvěřitelné věci, to by pro mě bylo něco nepředstavitelného," zasnil se.