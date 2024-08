Nakonec bude vždy dávat góly, zastal se Ancelotti Mbappého a pochválil hráče z lavičky

Manažer Realu Madrid Carlo Ancelotti (65) v neděli prohlásil, že je s domácí výhrou 3:0 nad Valladolidem spokojený, a to navzdory tomu, že jeho tým nepředvedl přesvědčivý výkon. Italský kouč se také vyjádřil ohledně Kyliana Mbappého (25) a požádal fanoušky, aby mu dali více času.

Po nevýrazném výkonu hráčů základní sestavy, kde nechyběli Kylian Mbappé, Vinícius Jr. a Rodrygo, pochválil Ancelotti žolíky z lavičky. Střídající Brahim Díaz a Endrick se prosadili v závěru utkání a pojistili tak Realu tříbodový zisk. Vítěznou branku si připsal uruguayský záložník Federico Valverde, jenž poslal Los Blancos do vedení v 50. minutě.

"Vítězství vždycky chutná dobře. Musím být šťastný z výhry, obzvlášť poté, jaké potíže jsme měli v prvním poločase, kdy jsme byli pomalí a nehráli jsme s elánem," řekl Ancelotti na nedělní tiskové konferenci.

"Po přestávce jsme byli lepší, lépe jsme se pohybovali a rychleji jsme posouvali míč. Jsem velmi rád, že ti, kteří přišli z lavičky, využili těch pár minut, které měli k dispozici. Vždycky je složité vybrat sestavu, mám z toho obavy a jsem z toho i trochu smutný. Je to moje zodpovědnost a jsem to já, kdo musí vybrat jedenáctku, která nastoupí do zápasu," dodal.

Italský kouč prohlásil, že od svých hráčů v základní sestavě očekává, že budou méně sobečtí a že by si měli říct o střídání, když jsou unavení. To platí dvojnásob na začátku sezony, kdy se hrají zápasy během parného španělského léta.

"Je potřeba si uvědomit, že v tomto období vysokých teplot se od hráčů očekává únava. Bylo by správné, kdyby hráč, který je unavený, zvedl ruku a požádal o střídání. Za mých 40 let, co se pohybuji ve fotbale se to však nikdy nestalo," řekl Ancelotti.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

"Takže je na mně, abych stáhl ty, o kterých si myslím, že jsou unavení. Hráči k tomu musí přistupovat zodpovědněji. Máme velmi silný tým a já budu mít lavičku vždy velmi nabitou," dodal italský kouč.

Ancelotti také poznamenal, že Mbappému na pozici hrotového útočníka stále věří, a proto zavrhl možnost změny pozice. Zároveň požádal fanoušky a média o více trpělivosti, než se sžije s novými spoluhráči.

"Mbappé je velkolepý útočník, je velmi rychlý, měl tři nebo čtyři šance. Na této pozici bude skórovat tak, jak skóroval doposud. Nemusí hrát nalevo ani ve středu hřiště. Nakonec bude vždy dávat góly. Počkejte si a uvidíte," zakončil Ancelotti.