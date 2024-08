Ze čtvrté španělské ligy až do Getafe. Uche zažil díky gólu pohádkový vstup do nového světa

Minulý týden byl jednou z výrazných postav startu fotbalové LaLigy nigerijský záložník Christantus Uche (21). Nová posila Getafe naprosto nečekaně pomohla týmu při svém debutu k bodu na hřišti Athleticu Bilbao. "Je to skvělý den, nikdy na něj nezapomenu. První zápas v LaLize a hned gól. Prostě neuvěřitelné," radoval se po zápase.

Ucheho kariéra je poměrně atypická. Než se dostal na výsluní, prošel si tvrdou školou nižších soutěží. Hrál v páté, čtvrté i třetí španělské lize.

Svou pouť zahájil předloni přestupem do čtvrtoligového Moralo CP. "Kontaktoval nás jeho agent a ukázal nám videa, na nichž hraje doma v Nigérii," vzpomíná prezident klubu Horacio Gil. "Velmi rychle jsme rozpoznali jeho potenciál. Hráč zapadal do našeho projektu, který má být odrazovým můstkem pro mladé zahraniční hráče s velkým potenciálem. Převzali jsme všechny povinnosti, které s sebou přestup z Afriky nese."

Uche nejdřív začal v béčku. "Ovšem brzy jsme si všimli, že jeho tělesná stavba je pro danou kategorii nadstandardní. Osobně mě zaujala jeho taktická disciplína ve srovnání s ostatními africkými hráči, kteří přicházejí do Evropy. Vedle toho je velmi inteligentní, umí oběma nohama a je silný v přechodové fázi. Po dvou zápasech se záložním týmem se posunul do áčka a zůstal tam do konce sezony," dodává Gil.

Načež jeho klub kontaktoval třetiligový zástupce AD Ceuta. Přestup, který podle španělských médií vyšel na pouhých 800 eur (zhruba 20 tisíc korun), se uskutečnil snadno. "Chtěli jsme, aby se jako fotbalista posunul. Mysleli jsme si, že tento klub bude nejlepší pro jeho následný přechod do profesionálního fotbalu," vysvětluje Gil a jedním dechem dodává, že zmíněná výše přestupové částky není pravdivá. Konkrétnější však být nechtěl.

Jakmile Nigerijec dorazil do Ceuty, podepsal smlouvu s B-týmem. Přestože mu všichni okolo tvrdili, že u rezervy dlouho nezůstane. Trenér José Romero ho do prvního mužstva povýšil po jediném tréninku...

Uche brzy upoutal pozornost klubů nejen z nejvyšší španělské soutěže, s hráčovým agentem byly v kontaktu také prvoligové týmy z Portugalska, Polska a Belgie. Vyhrálo Getafe, jež se na transferu dohodlo už v únoru s tím, že hráč přijde až v létě. "Vyhlédl si jej trenér Bordalás, který má velké znalosti nižších soutěží," vysvětluje španělský novinář Isa Pacheco z deníku Relevo.

Původním plánem Getafe bylo hráče poslat na hostování, z toho však rychle sešlo. "Vzhledem k jeho úrovni i potřebě klubu v něm viděli záložníka, který by mohl být využitý hned. A zatím jeho začlenění do týmu proběhlo perfektně. Uche zase věděl, že Getafe je pro něj tou nejlepší destinací a že bude mít kouče, který ho může posunout na vyšší úroveň," komentuje Pacheco.

V Getafe mají trenéři od Nigerijce vysoká, ale zároveň realistická očekávání. Vědí, že se z něj hned nestane hvězda týmu, protože přichází z poloprofesionálního fotbalu. Opatrnost je na místě, Bordalás chce talentovaného hráče držet nohama na zemi.

"Jeho touha uspět v Moralu byla ohromná, na každém tréninku nechával kus sebe. To byl klíč k úspěchu," říká předseda Moralu. "Byl jsem hrdý, když jsem ho nyní viděl. Přišel k nám domů, byl s mými dětmi a my se o něj starali, jako by byl součástí rodiny. Víme, že má obrovský potenciál a že bude dál růst, protože je to dříč a má jasný cíl," uzavírá Gil.