Když jeden postup nestačí. Namlsaný Wrexham by v létě mohl přivést několik zajímavých jmen

League Two

Když jeden postup nestačí. Namlsaný Wrexham by v létě mohl přivést několik zajímavých jmen

Livesport

Příběh Wrexhamu už zná asi každý fotbalový fanoušek. Třetí nejstarší klub na světě nedávno postoupil z páté nejvyšší anglické soutěže do League Two, jeho cesta tam ale teprve začíná. Velšský celek se chce vyškrábat až na samotný vrchol.

Majitelé Ryan Reynolds a Rob McElhenney budují značku i na americkém trhu, což dokládají i přípravné zápasy s Chelsea a Manchesterem United, které sehrají fotbalisté Wrexhamu v zámoří v druhé půlce července. Poměrně nedávno Wrexham odehrál také zápas proti americkému ženskému národnímu týmu a vyhrál 12:0.

Nejnovější zprávou je, že brankář Ben Foster prodloužil smlouvu do konce příští sezony 2023/24. Před rokem přitom skončil, když odmítl nabídku Newcastlu, kde měl dělat trojku. Na konci sezony se ale upsal Wrexhamu jako volný hráč. V klubu se mu líbilo a klub si oblíbil jeho.

Protože vše nasvědčuje tomu, že Wrexham bude chtít zažít druhý postup v rozmezí dvou sezon, potřebuje nutně posílit kádr. Majitelé už se pokusili získat jméno největšího kalibru, nicméně vábení Garetha Balea nedopadlo podle jejich představ.

O kom se mluví?

Útočník Daniel Sturridge byl ještě před pár lety hvězdou Liverpoolu, ale poslední zápas odehrál po nevydařeném hostování v australském Perthu na jaře 2022. Obránce Phil Jones byl více než deset let obráncem Manchesteru United, ale byl spíše zraněný než zdravý a nastupoval jen zřídka. Za poslední tři roky odehrál doslova jen pár minut.

Velšan Hal Robson-Kanu se dokonce Wrexhamu sám nabídl. Od konce sezony 2020/21 nemá klub, nicméně stále neukončil kariéru. Je mu 34 let a má zkušenosti z Premier League i mistrovství Evropy.

Levý bek Danny Rose je na tom podobně. Po odchodu z Tottenhamu se v létě 2021 upsal Watfordu, ale prakticky nedostal herní prostor. Nastoupil pouze do osmi zápasů. Od září 2022 je bez zaměstnavatele. Na fotbal dokonce zanevřel, nesledoval ho, ale nyní zjišťuje, že mu chybí. Přitom je mu teprve 32 let.

Wrexham obsadil v páté lize první místo. Livesport

Danny Drinkwater v podstatě čekal na okamžik, kdy mu v Chelsea vyprší smlouva – to se stalo před rokem. Člen základní sestavy mistrovského Leicesteru v roce 2016 neodolal nabídce ze Stamford Bridge, nicméně se nedokázal prosadit. Nevyšla mu ani čtyři hostování. Poslední rok sice nikde nehrál, ale podle vlastních slov je v dobré formě.

Všichni tito hráči by mohli Wrexham posílit. Někdo by mohl říct, proč by klub bral fotbalisty, kteří mají společné jmenovatele v podobě zranění, či dlouhého herního výpadku. V tomto případě je ale situace trochu jiná než obvykle.

Samotný projekt Reynoldse a spol. je pro většinu z nich zajímavý a rádi by se ho zúčastnili. Navíc i přes dlouhou pauzu se stále jedná o hráče, kteří svého času patřili mezi špičku Premier League a nyní by hráli až čtvrtou ligu.

Zmíněn byl i útočník Charlie Austin, ale tým už jedno kvalitní jméno na hrotu útoku má. Je jím Paul Mullin, který se s devíti góly stal nejlepším střelcem FA Cupu při cestě Wrexhamu do 4. kola. K tomu, aby Velšané vyřadili Sheffield United a dostali se do poslední osmičky, chybělo jen velmi málo.

Mullin vstřelil 38 ligových gólů včetně toho, který zajistil postup. S klubem navíc prodloužil smlouvu do roku 2026.