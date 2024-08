Měsíc po finále Copy a Messi stále chybí, zraněný kotník ho nepustí do Ligového poháru

Trenér Interu Miami Gerardo Martino (61) v pondělí na tiskové konferenci vyloučil, že by Lionel Messi (37) zasáhl do středečního utkání Ligového poháru na hřišti úřadujícího šampiona MLS Columbusu. Argentinská hvězda zůstává mimo hru poté, co před měsícem utrpěla zranění pravého kotníku při vítězství Argentiny 1:0 po prodloužení nad Kolumbií ve finále Copy América.

Z utkání s Kolumbií si Messi odnesl ošklivě nateklý kotník, původně se doba jeho absence odhadovala na jeden až dva týdny. Už je to ale měsíc od chvíle, kdy se zranil a mistr světa z roku 2022 se svými klubovými spoluhráči ještě ani netrénoval.

Ligového poháru se účastní nejen týmy z MLS, ale také celky z mexické Ligy MX. Poslední ročník ovládli právě fotbalisté Miami. Zápas mezi nimi a Columbusem Crew je jedním z osmi zápasů, které v pátek a v sobotu rozhodnou o čtvrtfinálových dvojicích.

V pondělním úvodním utkání osmifinále porazil Seattle Sounders na domácí půdě Pumas 4:0. Paul Rothrock hlavou po centru Alberta Rusnáka ve 32. minutě poslal Seattle do vedení, Jordan Morris náskok v 58. minutě zdvojnásobil. Opět mu asistoval slovenský záložník.

Ten navíc sám skóroval z penalty v 71. minutě. Poslední gól Sounders přidal znovu Morris z přímého kopu v páté minutě nastaveného času. Seattle, který porazil Pumas i ve finále Ligy mistrů CONCACAF 2022, bude v další fázi hostit vítěze úterního zápasu mezi San Jose a Los Angeles FC.