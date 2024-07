Africká síla zpět na Letné: Olatunji pálí co hodinu. Je dobře, že ho Sparta má, říká Bednář

Svým způsobem se jedná skoro už o tradici. Za posledních 20 let Sparta měla v kádru pět afrických útočníků. Každý byl jiný. Po Bonym, Kweukem či Tettehovi nyní černý kontinent zastupuje Victor Olatunji (24). A na úvod sezony má výtečnou formu.

V minulosti to byli Wilfried Bony, Leonard Kweuke, Kehinde Fatai či Benjamin Tetteh… A nyní se klub spoléhá na Olatunjiho. Sparta navazuje na odkaz s africkými útočníky v jejím kádru.

V české lize vynikají. Bývají fyzicky silní, rychlí a odolní. Díky tomu zvládají vyhrávat souboje s urputnými obránci a ještě mají dostatek energie na zakončení. Jinak tomu není ani v případě rodáka ze Sokota, města ležícího na severozápadě Nigérie.

Své kvality prokázal i v úterý proti irskému Shamrocku Rovers, když jej přesným centrem našel Imanol García a Olatunji poslal prudkou hlavičkou Spartu v odvetě předkola 2. předkola Ligy mistrů do vedení 1:0.

"Jsem strašně rád, že Sparta má takového útočníka," nechal se unést Roman Bednář v úterním poločasovém studiu Nova Sportu, když mluvil o brance nigerijského forvarda. "Je to úplně jiný typ než Honza Kuchta. Je to dobrý hráč a ještě bude," dodal někdejší útočník, který před 10 lety oslavil na Letné zisk double.

Když Olatunji rozpohybuje svých 191 centimetrů, těžko se zastavuje. Představuje hrozbu na zemi i ve vzduchu. A podle toho vypadají i jeho trefy, na startu ročníku má ve čtyřech soutěžních zápasech na kontě už tři branky.

Olatunji působí, že je opravdu skvěle nachystaný. Střílí góly, fyzicky je na tom dobře a supluje Spartě důležitého hráče v klíčových momentech, kdy trenér Lars Friis rotuje sestavou a nehraje elitní jedenáctka, na kterou byli fanoušci zvyklí v minulé sezoně.

"Věděli jsme, že je dobrý. To je důvod, proč je tady," chválil jej po odvetě se Shamrockem Friis. "Umí pořádně potrápit obránce, dělal problémy v minulé sezoně Kodani nebo Dinamu Záhřeb. Vedl si dobře. Je velmi silný a má dobré předpoklady, aby střílel góly."

Přehled afrických útočníků ve Spartě. Livesport

Olatunji naskočil ve čtyřech zápasech do hry na celkem 162 minut a trefil se třikrát, což v přepočtu znamená, že se prosazuje každých 54 minut… Přitom loni v létě neměl zrovna snadný nástup na Letnou. Uvedl se výkonem, kdy spálil šance v utkání 3. předkola LM proti Kodani. Fanoušci mu tehdy nemohli přijít na jméno a spílali mu.

Nigerijský útočník se alespoň částečně vykoupil, když na konci srpna výrazně pomohl Spartě gólem v boji o účast ve skupině Evropské ligy proti Dinamu Záhřeb. Když v únoru letošního roku dvakrát zavěsil v poháru proti Slavii a poslal rudé do semifinále, chválou už nešetřil ani Brian Priske. "Byl velmi dobrý, úžasný. Předvedl skvělý výkon v mnoha aspektech," pronesl tehdy v Edenu.

A neopomenul dodat, jaký progres má urostlý forvard za sebou. "Od léta, kdy přišel z Liberce, udělal velký pokrok. Ale to je běžné, musel si zvyknout na nové prostředí. Teď prokazuje zlepšení, je to dobrý kluk a jsem za něj šťastný."

Nyní rozdává štěstí nigerijský "tank", který slaví vstřelené góly po vzoru Cristiana Ronalda a fanoušci společně s ním křičí: "Siuuu".

V Liberci měl lepší čísla z pohledu ofenzivního hráče – vyšší xG, xG na střelu i počet střel. Ve Spartě se však jeho role změnila. Prim hrál v útoku Jan Kuchta a Olatunji musel sem tam vzít zavděk i postem křídelního hráče. Především ale chodil do hry z lavičky. Tým nebyl postavený na něm. Trenérský štáb na Letné s ním však pracoval.

Když se s odstupem času porovná jeho hra ve Slovanu v předminulé sezoně a ta ve Spartě v minulém ročníku, rozdíl je především v tom, jak Olatunji změnil chování na hřišti. Daleko víc se zapojuje do presinku. Nasál sparťanskou filozofii. Prostředí, ve kterém se pohybuje, jej k tomu donutilo. To, co mu stačilo v Liberci, bylo v Priskeho Spartě málo.

A těží z toho i na na začátku této sezony, kdy je zatím nejlepším střelcem týmu. Přitom odehrál o 40 minut méně než třeba Kuchta, jenž na první trefu stále čeká.