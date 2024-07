Liga mistrů je hlavní cíl, tohle je první z mnoha kroků, prozradil Friis. Hráče chce hladové

Fotbalisté Sparty si postupem přes Shamrock ve 2. předkole Ligy mistrů zajistili podzimní účast v pohárech, podle trenéra Larse Friise (48) však ještě nedosáhli toho, po čem opravdu touží. Tím je postup do "milionářské" soutěže, kde se naposledy představili v sezoně 2005/06. Řekl to na tiskové konferenci.

Sparta navázala na týden starou výhru 2:0 z Dublinu a po domácím vítězství 4:2 postoupila do 3. předkola. Pražané si zahrají v nejhorším případě Konferenční ligu. "Není to tak, že bychom se cítili klidněji, že si zahrajeme hlavní fázi. Jedním z našich cílů je postup do Ligy mistrů. Budeme o ni bojovat, větší boj už neexistuje. Tohle byl první krok z několika. Máme velkou radost z postupu do dalšího předkola. Ještě jsme ale nedosáhli toho, čeho opravdu dosáhnout chceme," uvedl Friis.

Statistiky utkání. Livesport

Čeští šampioni doma rozehrají 3. předkolo za týden proti rumunskému FCSB, nebo Maccabi Tel Aviv. "Mám kolem sebe skvělé lidi, kteří sledují oba týmy. Zítra se na zápas budeme dívat. Od zítra je začnu sledovat. Prioritou je ale teď páteční zápas s Duklou," prohlásil dánský kouč.

Jeho svěřenci vyhráli i čtvrtý soutěžní zápas v sezoně. "S motivací nemáme problémy. Nejdůležitější je pro mě udržet hráče hladové. Je jedno, jestli hrajeme v Teplicích, doma s Duklou nebo v evropských pohárech. Musíme odvést svou práci. Kluky můžu jen pochválit, čtyři utkání, čtyři výhry," podotkl Friis.