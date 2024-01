Bah navštívil bývalé spoluhráče: Slavia umí vychovat hráče pro nejlepší kluby Evropy, řekl

To setkání si nemohl nechat ujít. Když už Slavia dorazila na soustředění do Portugalska, vydal se její někdejší tahoun Alexander Bah (26) za týmem a užil si chvíle ve společnosti bývalých spoluhráčů i trenérského týmu. Na to, že se právě z vršovického Edenu posunul de Benfiky, kde slavil portugalský titul a postoupil do Ligy mistrů, pochopitelně nezapomněl. "Slavia ukazuje, že je schopna vychovat hráče pro nejlepší kluby v Evropě, možná na světě. Fantastická věc," chválí českého vicemistra Bah, jenž se v lisabonském celku sešel se dvěma dalšími bývalými slávisty.

Bah si v Algarve dlouze povídal s trenérem Jindřichem Trpišovským. "Když jsem byl ve Slavii, hodně toho pro mě udělal. Řešili jsme fotbal, život. Naučil mě spoustu věcí," přiznává dánský reprezentant v rozhovoru pro klubové stránky pražského klubu.

I když už je z Edenu pryč, nadále svým následovníkům v červenobílém dresu drží palce. Pár zápasů sešívaných v Evropské lize si prý nenechal ujít. "Třeba ten domácí proti Římu. Krásná výhra. Sleduju to a držím palce, aby kluci vyhráli titul," hlásí Bah.

V Algarve, kde jsou slávisté na soustředění, zašel za výpravou přímo do hotelu. "Obešel jsem pokoje, se všemi se pozdravil. Těšil jsem se na Oskyho, na Micka. Vlastně na všechny, které jsem tu zažil, ještě jich tu je dost," směje se bývalý slávista. S kamarády si prý jako za starých časů zahrál karty.

Bah si zároveň nemůže vynachválit své současné působiště. "Život tady je neuvěřitelný. Portugalsko je výjimečná země se spoustou dobrých lidí. Je tu dobrý fotbal, dobré počasí. Miluju to tady, cítím se zde jako doma. Jsem velmi šťastný," nešetří pochvalnými slůvky Bah, který je momentálně na marodce. Návrat na trávníky se prý ale blíží. "Cítím se dobře, tvrdě na sobě pracuju. A doufám, že se brzy vrátím na hřiště."

Nadšený je i z toho, že se ve špičkovém portugalském klubu sešli tři bývalá hráči Slavie. "Ukazuje se, že je Slavia schopná vychovat hráče pro nejlepší kluby v Evropě, možná na světě. Je to super, hodně se o tom společně bavíme. Fantastická věc," chválí.

Bah s bývalým spoluhráčem Oscarem. slavia.cz

Stejně nadšený je ale i ve chvíli, kdy přijde řeč na lisabonský velkoklub. "Všichni v Benfice jsou super. Každý v kabině je v pohodě, užíváme si společné chvíle. Máme mezi sebou dobrou chemii," neskrývá jeden z receptů, proč je klub úspěšný a proč si v jeho dresu zahrál i Ligu mistrů. Do Portugalska zamířil v červnu 2022 a ihned se stal součástí základní sestavy. "Hned první sezona byla neuvěřitelná. Nejen proto, že jsme hráli dobře v Lize mistrů, ale právě i z pohledu domácí soutěže. Předváděli jsme opravdu super fotbal," září spokojeností Bah.

"Pro mě to byl skvělý první rok. Ale samozřejmě zápasy v Lize mistrů byly speciální, jedinečné. Ve Slavii jsem si zahrál Evropskou ligu a Konferenční ligu. Teď mám ve sbírce všechny evropské soutěže. A i tento rok se zlepšujeme, jsme na dobré cestě," dodává s tím, že by nebylo od věci, kdyby jeho klub třeba dostal Slavii jako soupeře při pokračování Evropské ligy. "V play off musíme zvládnout vyřadit Toulouse, to je první úkol. Uděláme maximum, abychom si v Evropské lize vedli co nejlépe."