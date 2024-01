Další změna majitele v první lize? Šimáně zájem o koupi Mladé Boleslavi nepotvrdil

Jiří Šimáně (74) byl u záchrany Slavie. I díky němu nakonec pražský celek v polovině minulé dekády nezkrachoval a později našel silného partnera v čínské investiční společnosti CITIC Group. Po neshodách ve vedení klubu ovšem v roce 2016 ze Slavie odešel. Nyní se zdá, že by se mohl na prvoligovou scénu vrátit v Mladé Boleslavi. Podle webu infotbal.cz usiluje 34. nejbohatší Čech o zisk 51procentního podílu, který v současné době drží Josef Dufek.

"Téměř 25 let podporuji fotbalový klub v Mladé Boleslavi, v rodišti mého otce. Takže chápu, že stačí málo, aby se o mém vstupu do klubu začalo spekulovat," citoval Šimáněho web iSport.cz. "V tomto případě je možným důvodem vyjádření týkající se nutnosti rekonstrukce stadionu, která je jedním ze základních předpokladů pro to, aby lidé v Boleslavi začali opět chodit na fotbal. A hráči měli pocit, že hrají v klubu, který je může posunout. Současně je to z mého pohledu i vizitka jednoho z nejbohatších měst v České republice. To je vše, co k tomu mohu říci," dodal.

Podle webu infotbal.cz už měl Šimáně oslovit klíčové partnery středočeského klubu, aby se ujistil, že jejich podpora by s jeho příchodem neopadla. Jde především o mladoboleslavskou radnici a automobilku Škoda. Pakliže by k obchodu došlo, uvádí stejný zdroj, že by se hodnota transferu většinového podílu měla pohybovat kolem 100 milionů korun.

Podle časopisu Forbes má majetek 34. nejbohatšího Čecha Šimáněho hodnotu zhruba 13,1 miliardy korun. V roce 2015 pomohl 74letý podnikatel zachránit před krachem pražskou Slavii, v níž pak zastával funkci předsedy představenstva. Na tento post však v dubnu 2016 rezignoval. Od té doby se ve fotbale neangažoval. Jeho působení v ní a potenciální vstup do Mladé Boleslavi spojuje David Trunda. Ten aktuálně působí v roli generálního ředitele klubu z města automobilů. Tuto funkci zastával za Šimáněho éry také ve Slavii.

Ani vedení středočeského klubu ale prodej nepotvrdilo. "Zpráva, která se objevila v médiích, se nezakládá na pravdě. Pan Šimáně dlouhodobě klub podporuje, to trvá už přes 23 let. Podporuje ho různými formami, v jedné době například investoval do hráčů. Bavíme se nejen o fotbale, ale i o sportu obecně. Bavíme se o tom, jak by mohl pomoct. Jeho zájem o podporu fotbalu v Boleslavi a rozvoj akademie dlouhou dobu je," citoval sport.cz právě Trundu.

Většinovým majitelem Slavie byla až do prosince 2023 čínská investiční společnost CITIC Group. Tehdy získal majoritní podíl Pavel Tykač, jehož majetek se odhaduje na 183,3 miliardy korun. O změně vlastníka informoval také Liberec. Opci na zisk většinového podílu v severočeském klubu má 31letý podnikatel Ondřej Kania.

Nového majitele shání Dynamo České Budějovice, kterému má se ziskem partnerů pomoci anglická společnost s nigerijskými představiteli FOOTIFY. Dalšího zahraničního vlastníka zlákal také druholigový Vyškov. Podnikatele s kamerunskými kořeny Kingsleyho Pungonga nahradila s 99procentním podílem v klubu investiční skupina Blue Crow Sports Group, která vlastní například španělský druholigový tým Leganés.

