Barcelonu v Monaku srazil chybující Ter Stegen. S Ericem jsme se nepochopili, řekl

První porážku v sezoně ve čtvrtek večer utrpěli fotbalisté Barcelony. Katalánský klub nastoupil na půdě AS Monako a bez řady zraněných hráčů padl 1:2, drtivou většinu duelu navíc musel odehrát v oslabení. Brankář Marc-André ter Stegen (32) po zápase litoval nedorozumění, které k červené kartě vedlo.

Klíčový moment duelu se zrodil už po 10 minutách, po špatné rozehrávce musel za záchrannou brzdu zatáhnout obránce Eric García a sudí Lindhout mu ukázal červenou kartu. Na první inkasovanou branku ještě dokázal zareagovat Lamine Yamal, hvězda španělských mistrů Evropy se tak stala ve věku 17 let a 68 dní druhým nejmladším střelcem historie Ligy mistrů. Rekord drží Yamalův spoluhráč Ansu Fati, jenž byl při své premiérové trefě o 28 dní mladší.

Domácí však tahali jednoznačně za delší konec a početní převahu nakonec proměnili v zaslouženou výhru, 20 minut před koncem to zařídil George Ilenikhena. "Snažili jsme se až do konce, musíme ale přijmout fakt, že soupeř vyhrál zaslouženě. Potřebujeme se otřepat, zregenerovat a vrátit se silnější, v Lize mistrů dostaneme ještě dalších sedm šancí," prohlásil trenér Hansi Flick.

Barcelona má za sebou skvělý vstup do španělské nejvyšší soutěže a v pěti zápasech neztratila ani bod, v posledních dvou duelech navíc nastřílela 11 branek. Hansi Flick se přitom musí obejít bez řady zraněných fotbalistů – dlouhodobě budou chybět Christensen, Araújo a Bernal a návraty po vážných patáliích teprve chystají Gavi a Frenkie de Jong.

Na marodce je i Fermín López a na měsíc musí na fotbal zapomenout Dani Olmo. "Porážku musíme přijmout. Máme hodně zraněných hráčů, jsem si jistý, že s jejich návraty budeme silnější," nepochybuje německý kormidelník.

Čisté svědomí po závěrečném hvizdu neměl především Marc-André ter Stegen. Právě chyba brankáře při rozehrávce vedla ke klíčové situaci, po níž Barcelona dohrávala v dlouhém oslabení. "Špatně jsme se s Ericem pochopili, nerozuměli jsme si a mrzí mě to, celé to odnesl. Hráli jsme 80 minut v oslabení," řekl po utkání německý gólman.

Ter Stegen tak dlouho váhal s rozehrávkou, až García udělal opačný pohyb a přihrávku vystihl Takumi Minamino. Záložník Barcelony unikajícího protihráče fauloval a viděl červenou kartu. "Stalo se něco, co by se nemělo stávat nikomu, ale to k fotbalu patří. Porážka pochopitelně mrzí, i v deseti jsme ze sebe vydali všechno, ukázali svou tvář a snažili se získat alespoň bod," dodal.

