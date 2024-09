Sima při debutu trefil historickou výhru Brestu a sklidil chválu: S míčem je velice inteligentní

První start v Lize mistrů a rovnou i vítězná trefa. Taková je vizitka Abdallaha Simy (23) z utkání, ve kterém Brest na úvod ligové fáze porazil Sturm Graz 2:1. Pro francouzský celek šlo o vůbec první zápas v milionářské soutěži a senegalský útočník, který se proslavil v Česku, se tak postaral o historický triumf.

Skoro už by se chtělo říct, že má věk na to, aby se usadil v jednom klubu a vypracoval si v něm pevnou pozici. Jenže Abdallah Sima dál cestuje Evropou. Po Stoke, Angers a Rangers ho Brighton zapůjčil do francouzského Brestu.

Zdá se, že časté změny prostředí nemají na senegalského útočníka vliv. Alespoň to naznačil úvodní duel ligové fáze Ligy mistrů, v němž při svém debutu gólem rozhodl utkání proti Sturmu Graz a postaral se o historické vítězství celku ze severozápadu Francie.

Od UEFY si odnesl cenu pro hráče utkání a pochvalný komentář od odborné komise. "Velmi dobře si rozuměl s útočníkem Ajorquem a z levé strany se dobře zapojoval do kombinace. Jakmile získal balon, nakládal s ním velice chytře a nakonec se postaral i o druhý gól Brestu."

Sám sima byl po vydařené premiéře v elitní evropské soutěži nadšený. "Neskutečná noc," zářil bývalý hráč Slavie, která jej přivedla v létě 2020 a o rok později prodala do Brightonu. "Věděli jsme, že to bude důležitý zápas, chtěli jsme vstoupit do Ligy mistrů vítězně, obzvlášť, když šlo o klubovou premiéru."

Sima rozhodl o výhře v 56. minutě, když se dobře zorientoval v pokutovém území, našel si odražený míč a efektivně z otočky vypálil.

"Je to o zkušenostech. V prvním poločase jsem se snažil najít prostor, ale bylo to složité. Ve druhém poločase jsem se přesunul blíž k Ajorquemu a bylo to chytré rozhodnutí. Umí velice dobře podržet či sklepnout balon, takže jsem jen čekal na příležitost, která přišla," popsal gólovou akci senegalský ofenzivní univerzál.

V příštím utkání vycestuje Brest do Salcburku, následuje domácí duel s Leverkusenem a poté už dojde na Simův návrat do Prahy. Ve čtvrtém kole ligové fáze francouzský celek na Letné vyzve Spartu.