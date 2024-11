Od loňského příchodu Veljka Birmančeviče (26) na Letnou, kdy se dal dohromady trojzubec s Lukášem Haraslínem (28) a Janem Kuchtou (27), začala být Sparta především na dvojici křídelních hráčů doslova závislá. Srbský křídelník se v minulém ligovém ročníku podílel na téměř 30 procentech vstřelených branek. Ve středu proti Brestu nebude mít Lars Friis (48) z pověstného tria v sestavě ani jednoho člena.

"Trojzubec je konec,” vyťukal do svého mobilního telefonu a následně přidal s fotkou na Instagram v létě Veljko Birmančevič. Narážel tím na odchod Jana Kuchty. Parťáka, který společně s ním a Lukášem Haraslínem vytvořil trio, které vyneslo Spartě double a snovou sezonu.

Birmančevič v minulé sezoně ve všech soutěžních zápasech nastřádal 27 branek a 18 asistencí. Lukáš Haraslín měl bilanci 22+10 a Jan Kuchta 21+10. Birmančevič navíc vyloženě držel Spartu na domácí scéně. Jeho podílení se na brankách Letenských čítalo 27,4 procenta. Druzí Kuchta s Haraslínem byli těsně pod 20 procenty. Čtvrtý Ladislav Krejčí byl na 12 procentech.

"Byli na nich závislí," přikyvuje někdejší kouč Pražanů Václav Kotal. "Bylo to tím, že střed pole nebyl úplně ideální. Sadílek, Kairinen a v počátcích i Laci nebyli hráči, kteří by se nějak extra prosazovali ve finální fázi. Vše tedy leželo na ofenzivní trojce," dodává zkušený trenér.

Sparťanská produktivita v minulé sezoně Livesport / ČTK / Šulová Kateřina

Trojzubec znamenal pro Spartu obrovskou sílu, kterou chtěla minimálně při jiném personálním složení protáhnout i do další sezony. Srbský reprezentant však v létě jako by tušil, že se tak nestane.

Kuchta dnes působí v dánském Midtjyllandu, Haraslín i Birmančevič jsou zranění, přičemž v případě nejlepšího cizince Chance Ligy minulé sezony, se mluví o tom, že má chybět až šest týdnů, čili do zimní přestávky.

Bude trenér Friis stavět nový trojzubec, nebo proti Brestu překope taktiku, které se Sparta drží od podzimu 2022?

Kdo se nabízí do sparťanského trojzubce Livesport / Michal Cizek / AFP

Za společného působení Birmančeviče a Haraslína na Letné odehrála Sparta bez těchto dvou hráčů šest zápasů. Všechny až na sobotní duel s Baníkem vyhrála. Sluší se však dodat, že tři byly v MOL Cupu a jeden v odvetě proti Shamrocku Rovers ve 2. předkole Ligy mistrů, kdy už měli sparťané náskok z Irska.

V sobotu proti Baníku už to však výrazně drhlo. Bez invence křídelních hráčů a důležité podpory hrotového útočníka, byla Sparta v problémech. Nevytvářela si nebezpečné situace, nedostávala se do šancí. Oproti časům, kdy Kuchta často odpracoval černou práci, ze které duo Haraslín a Birmančevič těžilo, diametrální rozdíl.

Preview utkání Sparta – Brest

Preview utkání Sparta – Brest. Livesport

Z Dánových slov na předzápasové tiskové konferenci k zásadním změnám nic nenasvědčuje. Ani Tomáš Rosický v rozhovoru pro deník Sport nenaznačil, že by Sparta měla něco měnit.

Na druhou stranu když byl Brian Priske v úzkých a troufám si říct, že nebyl v takové výsledkové a herní krizi, upustil od své cesty a "něco změnil". Sparta tehdy v novém rozestavení vyhrála v Plzni a odrazila se k mistrovskému titulu.

Jak by mohla vypadat sestava ve formaci 3-4-3 Livesport

Pokud by chtěla Sparta pokračovat v trojzubci, její možnosti jsou značně omezené. Nejistý je stav Ermala Krasniqiho, který opustil duel s Ostravou po 11 minutách na hřišti. Na kraj se pak nabízejí Kryštof Daněk, Jakub Pešek a tím výčet křídel končí. Indrit Tuci je pozičně hrotový útočník, Tomáš Wiesner bude muset obsadit post pravého wingbacka a Albion Rrahmani s Qazimem Lacim jsou alternativní varianty, které Friis v posledních zápasech zkoušel.

Alternativní možnosti, jak by Sparta mohla nastoupit Livesport

Nabízí se tedy položit otázku, zda není na čase, aby rudí zkusili něco jiného. "Jestliže Brest nastoupí ve své formaci 4-1-4-1, případně jinak řečeno 4-3-3, tak bude ohromně důležitá práce po stranách. Jak budou bránit wingbaci, jak se zapojí křídla, protože beci Brestu musí být ofenzivní, tudíž se v těchto prostorech budou objevovat a vytvářet problémy," přemítá Kotal.

Problém pro Spartu nevytváří jen absence Haraslína a Birmančeviče, ale omezena je i ztrátou Angela Preciada. "Pokud opravdu nemůže hrát, tak to je těžké. Tím pádem musí Wiesner hrát pravého wingbacka. Leckdo namítá, že neumí bránit – já si to nemyslím, jde o to, jestli ho k tomu donutíte."

Kotal ani neočekává, že by v utkání s třetím týmem minulého ročníku Ligue 1 měla hrát Sparta dominantní roli. "Spíš by měli vsadit na protiútoky a rychlostní typy, když jim chybí hráči, kteří pro ni byli rozdíloví," uzavírá.