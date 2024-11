Fernandes z Brestu před duelem se Spartou: Je to skvělý tým, ale jedeme do Prahy pro dobrý výsledek

Švýcarský internacionál Edimilson Fernandes (28) není zrovna největším mluvkou, nejraději za sebe nechává mluvit své činy. V exkluzivním rozhovoru pro francouzskou redakci Livesport Zpráv prozradil středopolař Brestu jaké má v klubu, kde je zapůjčen z Mohuče, ambice. A to všechno krátce před soubojem s pražskou Spartou, ke kterému dojde ve středu v rámci Ligy mistrů na Letné.

Během rozhovoru, který připravilo mezinárodní oddělení LFP Media, promluvil Fernandes nejen o ligových ambicích Brestu, ale samozřejmě také o působení v Lize mistrů i blížícím se zápasu v Praze.

Brest sice o víkendu nestačil v Ligue 1 na Nice, ale jinak se vám daří. Pomáhá vám rotace sestavy v tom, abyste se držel v průběhu sezony v dobré kondici?

"Je to takový zvláštní ročník, protože nás čeká spousta zápasů. Přesně proto trenér hráče točí a je to pro nás dobré, protože když už jdeme na trávník, jsme v nejlepší možné formě. Je třeba to brát zápas od zápasu, když pak trenér ukáže na vás, musíte do toho dát všechno."

V průběhu kariéry jste působil například ve West Hamu, Fiorentině nebo Mohuči. V čem je hraní ve Francii jiné?

"Je pravda, že jsem hrál skoro ve všech velkých ligách. (usmívá se) Ve skutečnosti jsem se do Ligue 1 chtěl dostat už delší dobu, takže je skvělé, že jsem tady. Připadá mi techničtější než ostatní ligy."

Aktuální forma týmu. Livesport

Eric Roy je považován za klidného trenéra. Je tomu tak i v šatně? Jak to vnímáte vy, Roy byl také během aktivní kariéry záložníkem.

"Je přesně takový, jak ho vykreslují média. Všechny věci dobře vysvětluje, vždy zůstává klidný a je to zkrátka takový tichý typ. Svou práci dělá dobře. Ve středu pole nám pomáhá, plno věcí nám vysvětlí, například ohledně našeho postavení."

Přestup do Brestu pro vás znamenal, že jste se připojil k velmi dobře sehranému týmu, zejména ve středu hřiště. Jak jste vlastně zapadl?

"Zapadl jsem rychle, protože mi trenér hned začal důvěřovat. Navíc tu máme dobrou partu a dobrý tým. Ale člověk musí každý den tvrdě pracovat, aby si své místo zasloužil."

Brest už si v Ligue 1 vydobyl určitou pověst a získal si respekt, ale v Lize mistrů je zatím spíše podceňovaný. Jak se vám daří tyto dvě soutěže v různých rolích skloubit?

"V obou soutěžích jsou dobré týmy, a proto se v tréninku snažíme udržet stejnou intenzitu a aplikovat ji na každý zápas. Momentálně se nám to daří."

Edimilson Fernandes nastoupil v Lize mistrů proti RB Salzburg Jasmin Walter / Getty Images via AFP

Ve středu se v Lize mistrů utkáte s pražskou Spartou, a pokud vyhrajete, budete mít jistotu postupu do play off už po čtyřech zápasech.

"Ano, jsme si dobře vědomi toho, jak dobře jsme si dosud vedli, ale také víme, že Sparta je skvělý tým. Každopádně do Prahy pojedeme s cílem uhrát dobrý výsledek."

Pak už je na řadě Barcelona. Tam jsou si jistě vědomi toho, že jste nedávno remizovali 1:1 s velmi nebezpečným Bayerem Leverkusen.

"Nesmí nás podcenit, přijedeme se ukázat v tom nejlepším světle a chtěli bychom si odvézt dobrý výsledek. I když se zápas nebude hrát na Camp Nou, Montjuic je velmi krásný stadion, takže se budeme snažit udělat maximum."

Preview utkání Sparta – Brest

Preview utkání Sparta – Brest. Livesport

Pocházíte z fotbalové rodiny. Váš bratranec Gelson skóroval za Švýcarsko proti Španělsku v roce 2010 při švýcarském vítězství v úvodním zápase MS. Vy se zase na konci listopadu v Lize mistrů utkáte s Barcelonou. Sníte o tom, že ho jednou napodobíte?

"Ano, rád bych, každopádně se o to pokusím (smích). Jedna věc je ale jistá, a to, že uděláme všechno pro to, abychom v Barceloně předvedli skvělý výkon."