Borussia pro mě znamená všechno, prohlásil Reus před posledním zápasem v klubu

Marco Reus (34) byl považován ze jednoho z nejtalentovanějších hráčů své generace, po dlouhých 12 sezonách však po sobotním finále Ligy mistrů žlutočerné barvy nadobro opustí. Ofenzivní záložník, jemuž velkou část kariéry zkomplikovala zranění, se tak chce ve svém posledním zápase zapsat do dějin a vyhrát s BVB první mezinárodní trofej od roku 1997.

"Borussia Dortmund pro mě znamená všechno," řekl Reus tento týden. "Když jste v klubu více než 12 let, pak to nesmí být jinak," dodal. Bývalý německý reprezentant, který strávil necelých 10 let v dortmundské akademii, nastoupil za německý velkoklub do 428 zápasů, ve kterých vstřelil 170 gólů a přidal 131 asistencí.

Čtyřiatřicetiletý záložník, známý svou elegantní hrou a inteligentním myšlením, byl hlavním trenérem Dortmundu Edinem Terzičem nazván "žijící legendou". Reus byl od roku 2018 kapitánem, až do letošní sezony, kdy po něm tuto zodpovědnost převzal Emre Can. Hráč, který na svých zádech nosil číslo 11, dokázal během svého působení na západě Německa vyhrát dvakrát domácí pohár a třikrát německý superpohár.

Kromě těchto trofejí se mu však s die Borussen nepodařilo uspět nikde jinde. Jeho kariéra navíc byla z velké části limitovaná zdravotními trablemi, jelikož za 12 let působení v klubu přišel o 219 zápasů. V roce 2014 smolně přišel o mistrovství světa, jelikož se zranil v posledním přípravném zápase před odletem do Brazílie. Reus nemohl svými kvalitami přispět ani na Euru 2016 a mistrovství světa 2022.

Reus byl s Dortmundem vysněné trofeji z Bundesligy nejblíže v sezoně 2022/23, v posledním zápase proti Mohuči však před domácím publikem selhali a na poslední chvíli tak o titul přišli.

"Marco tu pro nás byl 12 let jako profesionál a také jako náš odchovanec. Ještě neskončil," řekl v úterý trenér Terzič. "V Londýně chce zažít úžasný zápas s nejlepším možným výsledkem, aby svoje angažmá zakončil úspěšně. V sobotu ho tým potřebuje. Potřebuje jeho kvality, protože má tyto zkušenosti a na této scéně už hrál," dodal německý kouč.

Reus nebude hrát své první finále Ligy mistrů, v roce 2013 podlehl ve Wembley úhlavnímu rivalovi Bayernu Mnichov. Pro celý Dortmund to tehdy byla zdrcující porážka, nyní je ale všechno úplně jinak. "To bylo před jedenácti lety. Teď je to jiný soupeř a jiní hráči," řekl Reus. "Existují i horší způsoby, jak ukončit kariéru v klubu, než ji začít ve finále Ligy mistrů v roce 2013 a ukončit ji o jedenáct let později stejným zápasem na stejném místě."