Je to zápas, o kterém jsem snil od chvíle, kdy jsem začal hrát fotbal, říká Bellingham před finále LM

Real Madrid se v sobotním finále Ligy mistrů střetne s Borussií Dortmund a velice pikantní zápas to bude především pro anglického reprezentanta Judea Bellinghama (20), který přišel do Bílého baletu právě z německého velkoklubu.

Bellingham, jenž přišel do Dortmundu v pouhých 17 letech za více než 30 milionů eur, během tří sezon odehrál ve žlutočerném dresu 132 zápasů, ve kterých vstřelil 24 gólů a přidal 25 asistencí. Rodák ze Stourbridge na sebe během svého působení v Borussii poměrně dost upozornil a v létě minulého roku přestoupil do Realu Madrid za více než 103 milionů eur.

Anglického středopolaře, který se nedlouho po svém příchodu do španělského klubu stal jeho neodmyslitelnou součástí, čeká v sobotu premiérové finále Ligy mistrů. "Je to jednoznačně výjimečné. Ale myslím si, že příprava musí být stejná jako na všechny zápasy," uvedl Bellingham, který dokázal s Realem vyhrát La Ligu hned první rok svého působení v klubu.

"Je důležité být sám sebou a příliš se netrápit emocionální stránkou. Jsem opravdu nadšený. Je to zápas, o kterém jsem snil od chvíle, kdy jsem začal hrát fotbal," prozradil nejproduktivnější hráč Bílého baletu v této sezoně.

Pro Bellinghama to bude bezpochyby největší zápas kariéry. Ofenzivní záložník si je zároveň vědom, o co všechno se hraje a je připravený dovést Real Madrid k 15. titulu v Lize mistrů. "Chápu, jaká je to příležitost, a nechci promarnit ani vteřinu. Bylo by hloupé přijet sem a chtít se schovat," prohlásil.