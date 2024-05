Sancho ukáže světu, že je opravdu zpátky, prohlásil Kehl před finále Ligy mistrů

Jadon Sancho (24) je odhodlaný ke svému vykoupení na domácí půdě. Anglický křídelník se vrátí na britský pažit při sobotním finále Ligy mistrů, kde se střetne Borussia Dortmund a Real Madrid.

Jadon Sancho bude mít poslední šanci dokázat, že jeho nešťastné působení v Manchesteru United bylo spíše důsledkem nepříjemné situace v klubu, než osobním selháním. Čtyřiadvacetiletý hráč se letos v lednu vrátil zpátky do Dortmundu, ve kterém strávil jako mladík téměř čtyři roky.

V letošní sezoně na sebe Sancho opět upoutal pozornost, za jeho krátké hostování dokázal dojít s Borussií do finále Ligy mistrů, což se německému celku povedlo teprve potřetí v historii klubu.

Ukáže světu, že je Sancho zpátky

Sancho se rozhodl v roce 2017 přestoupit z akademie Manchesteru City do Borussie Dortmund, tehdy mu bylo pouhých 17 let. Mnoho lidí tento odvážný krok překvapil, jelikož teenageři v tu doby opouštěli akedemie na britských ostrovech zřídka.

Jeho přestup odstartoval trend přesouvání anglických talentů do zahraničí, ale Sancho se zároveň stal i klíčovou postavou v útoku BVB. Během čtyř sezon na Westfalenstadionu odehrál 137 zápasů, vstřelil 50 gólů a na dalších 64 branek přihrál. Krátce před transferem do Manchesteru United za 85 milionů eur dokázal v roce 2021 vyhrát Německý pohár.

Na Old Trafford se ovšem ofenzivní hráč trápil, v 82 zápasech se prosadil pouze dvanáctkrát. Letos v zimě se Sancho přesunul na půlroční hostování do Dortmundu poté, co se dostal do sporu s trenérem Rudých ďáblů Ten Hagem a od září v červeném dresu nenastoupil.

Sportovní ředitel Dortmundu Sebastian Kehl, který se zásadním způsobem zasloužil o Sanchův návrat do klubu, uvedl, že Angličan během zkouškového období ukázal své odhodlání. "Přivést Jadona do Dortmundu v lednu nebylo jednoduché, ale věděli jsme, že má schopnosti na to, aby podával výkony a byl pro náš tým přínosem," řekl v úterý Kehl a pokračoval:

"Jadon je dobrý člověk, skvělý hráč a zkušenosti, které získal v Manchesteru, mu pomohly k tomu, aby z nich teď těžil. V sobotu pro nás bude velmi důležitý. Ukáže světu, že Jadon Sancho je opravdu zpátky."

Motivace navíc

Sancho od neproměněné penalty na Euru a jeho přesunu do United nastoupil za reprezetnaci pouze jednou. Z jeho 23 vystoupení v anglickém dresu, je to tak poměrně mizerné číslo. Vzestup formy mu však nezajistil místo v rozšířeném kádru (33 hráčů) pro přípravné zápasy s Islandem a Bosnou před Eurem.

Kapitán Borussie Dortmund Emre Can prohlásil, že Sancho je "prvotřídní hráč" a pokračoval: "Šest měsíců nehrál, takže není snadné se vrátit a okamžitě předvádět takové výkony."

Can se do německé nominace pro Euro také nedostal, řekl však, že jak Sanchova, tak i jeho absence v národním týmu dodá oboum hráčům do sobotního finále Ligy mistrů motivaci. "Samozřejmě z toho nemá radost. Nejsem v německém týmu a nemám z toho radost. Dodává nám to však další motivaci ukázat trenérům národních týmů, že si zasloužíme být u toho, a o to se v sobotu pokusíme."

Impuls německého týmu podtrhuje i obrovský rozdíl v počtu získaných titulů Ligy mistrů. Real Madrid se může pyšnit 14 trofejemi, přičemž Dortmund má na svém kontě pouze jednu z roku 1997.

Los Blancos v létě utratili astronomickou částku, přesahující 100 milionů eur, za přivedení anglického středopolaře Judea Bellinghama právě z Dortmundu. Dvacetiletý hráč se ve španělské metropoli rychle zabydlel a stal se nepostradatelnou součástí madridské zálohy. Sám nejproduktivnější hráč Realu v této sezoně přiznal, že je finále Ligy mistrů splněný sen.

Kromě Sancha si Dortmund v lednovém přestupovém období vypůjčil na půlroční hostování z Chelsea i krajního obránce Iana Maatsena. Rychlost a kontrolola levé strany hřiště nizozemského beka byly naprosto klíčové, aby se Sanchovi začalo dařit. Maatsen označil Sancha za "úžasného hráče" a řekl: "Na hřišti jsme si hned od začátku rozuměli. Naše spojení je velmi dobré."