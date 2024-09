Chtěl bych ve finále Ligy mistrů narazit na Real Madrid, přeje si odplatu prezident Atlétika

Atlétiko Madrid udělalo během léta celou řadu změn ve svém týmu, které experti hodnotili převážně kladně. Družina kouče Diega Simeoneho (54) výrazně posílila a logicky se tak zvyšují i ambice klubu. Los Rojiblancos chtějí bojovat o cenné trofeje v LaLize i v Lize mistrů, kde španělský celek narazí mimo jiné na pražskou Spartu. Smělým plánem je účast ve finále prestižní evropské soutěže a v něm odveta proti městskému rivalovi Realu.

Španělský gigant hrající domácí zápasy na Estadio Metropolitano je v novém ročníku LaLigy po čtyřech odehraných kolech na třetím místě se ziskem osmi bodů. Očekává se, že právě Atlétiko, Real a Barcelona si to rozdají o mistrovský titul. Ambice však mají Los Rojiblancos také v Lize mistrů, kde v ligové fázi změří síly s Lipskem, Benfikou, Lille, PSG, Spartou, Slovanem Bratislava, Leverkusenem a Salcburkem.

Současný prezident klubu Enrique Cerezo by rád v této sezoně viděl svůj tým ve finále milionářské soutěže, jak si to o ušatý pohár rozdá s městským rivalem Realem Madrid. Atlétiko dokráčelo do posledního zápasu této soutěže již třikrát, v roce 1974 poměřilo síly s Bayernem Mnichov, v letech 2014 a 2016 právě s Bílým baletem. Ani v jednom případě však cennou trofej nezískalo.

"Potřebujeme další finále Ligy mistrů. Začíná nám další ročník a věříme, že máme síly se tam dostat. Chtěl bych tam narazit na Real Madrid. Máme spolu nedořešenou věc a věřím, že čtvrté finále v historii by pro nás mělo šťastný konec," prohlásil Cerezo v rozhovoru pro klubový web Atlétika.

"Je před námi nový formát, ve kterém se hraje mnoho zápasů s mnoha týmy, některé doma a jiné venku. Musíte se pokusit vyhrát co nejvíce zápasů, abyste se mohli kvalifikovat do osmifinále. Cítíme vůči našim fanouškům závazek a chceme jim udělat radost," uzavřel Cerezo.