Fotbalisté Sparty už znají kompletní jízdní řád Ligy mistrů, kam se probojovali po 19 letech. Svou pouť v milionářské soutěži započnou 18. září před domácími fanoušky, když se utkají se Salcburkem. Celou skupinovou fázi zakončí 29. ledna na půdě německého Leverkusenu.

Program Sparty v Lize mistrů

Sparta – Salcburk (18. září, 18:45)

Stuttgart – Sparta (1. říjen, 18:45)

Manchester City – Sparta (23. října, 21:00)

Sparta – Brest (6. listopadu, 21:00)

Sparta – Atlético Madrid (26. listopadu, 18:45)

Feyenoord – Sparta (11. prosince, 21:00)

Sparta – Inter Milán (22. ledna, 21:00)

Leverkusen – Sparta (29. ledna, 21:00)

Liga mistrů se od této sezony bude hrát ligovým systémem se společnou tabulkou a nově také s 36 týmy místo dosavadních 32. Každý z celků nastoupí k osmi zápasům, žádní soupeři se v základní části neutkají dvakrát, neboť odpadly odvety. Do vyřazovací fáze postoupí 24 celků, z toho nejlepších osm přímo do osmifinále. Na rozdíl od minulých sezon se už také nebude "propadat" do jarní části Evropské ligy. Sparta se v hlavní fázi Ligy mistrů představí po 19 letech.