Dortmund čeká těžká mise: Real v Lize mistrů vyhrál všech osm finálových zápasů

Sobotním finále na londýnském stadionu Wembley vyvrcholí sezona fotbalové Ligy mistrů. Se 14 triumfy historicky nejúspěšnější tým soutěže a papírově jasný favorit zápasu Real Madrid vyzve Dortmund. Borussia zabojuje o druhé vítězství v LM, kterým by se zároveň stylově rozloučila s končící dlouholetou oporou Marcem Reusem. Pro jiného německého záložníka ve službách Realu Toniho Kroose půjde zase o poslední utkání na klubové úrovni.

Celek ze španělské metropole naposledy ovládl soutěž před dvěma lety. V novodobé historii LM vyhrál všech osm finálových zápasů, naposledy neuspěl s Liverpoolem v roce 1981 v tehdejším Poháru mistrů evropských zemí.

Bílý balet už počátkem května s předstihem suverénně ovládl španělskou ligu. V tomto ročníku prohrál jen dva z 54 soutěžních zápasů, shodou okolností oba s městským rivalem Atléticem. Od ledna v 25 utkáních po sobě nenašel přemožitele.

Sobotní soupeři se dosud utkali v pohárech čtrnáctkrát a ve všech případech v Lize mistrů. Naposledy na sebe narazili v sezoně 2016/17, Real vyhrál poslední dva zápasy.

"Dortmund si zaslouží být ve finále, jelikož v předchozích utkáních předvedl skvělé výkony a porazil silné týmy jako Atlético nebo Paris St. Germain. Je to soudržné mužstvo. Jejich obranný výkon proti PSG mě překvapil," citoval web UEFA trenéra Realu Carla Ancelottiho. Čtyřiašedesátiletý Ital je se čtyřmi triumfy v LM nejúspěšnější kouč všech dob. Dvakrát získal trofej s AC Milán a s Realem, s italským klubem dvakrát slavil i jako hráč.

Celek ze španělské metropole prohrál jediný z posledních 20 pohárových zápasů s německými soupeři, v této sezoně LM s nimi po šesti utkáních drží neporazitelnost. Nejprve ve skupině potkal Union Berlín, v osmifinále Lipsko a v semifinále Bayern Mnichov. Ve čtvrtfinále vyřadil po penaltovém rozstřelu obhájce trofeje Manchester City.

Preview finále Ligy mistrů. Livesport, Stats Perform

Dortmund je ve finále LM či PMEZ potřetí; v roce 1997 v rozhodujícím zápase porazil Juventus Turín, před 11 lety rovněž ve Wembley nestačil na Bayern. V letošní vyřazovací části přešel vedle Atlética a PSG i přes PSV Eindhoven.

"Je to nejcennější trofej, jakou na klubové úrovni můžete vyhrát. Dosud se nám to v klubové historii povedlo pouze jednou, takže to dokazuje, jak unikátní šance to pro nás je," uvedl trenér Dortmundu Edin Terzic. "Je to neskutečný pocit, že jsme ve finále. Myslím si, že jsme se do něj dostali zaslouženě. Uvědomujeme si, že nejsme favority a bude to mimořádně náročné. V jednom utkání je ale všechno možné, což už jsme dokázali," prohlásil jednačtyřicetiletý Terzic.

Duel bude mimořádný pro záložníky Judea Bellinghama a Reuse. První jmenovaný přišel do Madridu před aktuálním ročníkem právě z Borussie. Jeho bývalý spoluhráč Reus, jenž v pátek oslavil 35. narozeniny, se po finálovém utkání po 12 letech s dresem Dortmundu rozloučí. Čtyřiatřicetiletého Kroose čeká poslední duel na klubové úrovni, po letním mistrovství Evropy ukončí kariéru.

Luka Modrič s Danim Carvajalem by se v případě výhry Realu radovali z šestého triumfu v soutěži, což se dosud z hráčů povedlo jen legendě "Bílého baletu" Pacu Gentovi.

Utkání ve Wembley, jež má kapacitu 90 tisíc diváků, začne ve 21:00 SELČ. Finále budou mít z pozice rozhodčích kompletně na starost Slovinci v čele s hlavním sudím Slavkem Vinčičem.