Šílený svět Vinícia Júniora: Milovaný, nenáviděný a nenasytný. Rady mu volá Ronaldo

Real bude ve finále Ligy mistrů ve Wembley proti Dortmundu spoléhat na Vinícia Júniora (23), stejně jako ve finále v roce 2022. Zatímco madridští fanoušci rázného Brazilce milují, jiní ho nesnášejí a urážejí. Co je k tomu vede a čím brazilský kouzelník rozděluje Španělsko na dva tábory?

Život mezi láskou a nenávistí občas Vinícia Júniora přivádí k šílenství. "Je mi teprve 23 let a někdy ani nevím, jak to všechno zvládám," říká hvězda Realu Madrid, kterou stovky naštvaných fanoušků někdy označují za "opici" a jindy oslavují jako "nejlepšího hráče na světě". "Je to šílený svět," říká Brazilec.

A bláznivý zůstává i nadále. Vinícius bude nejnebezpečnější zbraní Realu, až se "bílý balet" v sobotu utká s Borussií Dortmund. Byl to právě jeho gól, který rozhodl ve finále 2022 proti Liverpoolu."Bylo to skvělé. Ale můj hlad není ukojen, chci mnohem víc," říká sebevědomě nenasytný útočník.

Fanoušci Realu svého "Viniho" za taková prohlášení milují, zatímco jiní si jeho výroky a styl hry vykládají jako aroganci."Samozřejmě že nejsem svatý. Někdy moc mluvím, někdy dribluji způsobem, který není nutný," řekl nedávno s nádechem sebekritiky. V semifinále proti Bayernu jednoduše hodil míč od Joshuy Kimmicha, který se snažil spěchat, zpět na zem.

Není pochyb o tom, že Vinícius je polarizující osobnost - a je terčem nepřátelství znepokojivého počtu hráčů, kteří nejsou madridskými fanoušky. Neexistují žádné hranice. Jen před několika týdny ho stovky fanoušků Valencie ve skandování označily výrazem "mono", což má v překladu stejný význam jako opice. "Nebylo to ani poprvé, ani podruhé, ani potřetí", řekla hvězda Madridu po utkání.

Téměř se při tom všem zapomíná, že Vinícius je především vynikající hráč, který má velkou šanci být letos zvolen nejlepším fotbalistou na světě, tedy oceněním Zlatý míč. Jeho spoluhráč Jude Bellingham by pro něj dokonce hlasoval místo sebe."Pro mě je to nejlepší hráč na světě. Je těžké ho bránit. Vytváří kouzla z ničeho," řekl bývalý hráč Dortmundu v pondělí.

Vinícius přišel do Madridu před šesti lety z tradičního brazilského klubu Flamengo za 45 milionů eur po pouhých dvanácti měsících v dorosteneckém věku. Od té doby září. Jen v této sezoně Ligy mistrů vstřelil pět gólů, z toho dva proti Bayernu a jeden proti Lipsku, a dalších pět připravil.

Preview finále Ligy mistrů. Livesport, Stats Perform

K tomu mu prý pomáhá jeho krajan a někdejší hvězda Ronaldo. Mistr světa z roku 2002 mu volá,"aby mi znovu a znovu dával tipy", nedávno prozradil Vinícius v rozhovoru pro UEFA. "Řekl mi, že jeho chování jeden na jednoho s brankářem je jeho největší předností, a já na to od té doby hodně myslím," dodal brazilský tahoun Realu. Jeho kvality v sobotu ve Wembley pocítí i obrana BVB.