Friis vyhlíží střet se Shamrockem: Irský styl, kdy se na hřišti bojuje, mám rád

Trenér Sparty Lars Friis (48) před úterním úvodním zápasem 2. předkola Ligy mistrů na hřišti irského týmu Shamrock Rovers řekl, že cítí tlak, jelikož působí v největším českém klubu. Na tiskové konferenci ale prohlásil, že si ho užívá. Stopera a kapitána Filipa Panáka (28) nevzal do Dublinu kvůli nadcházejícímu náročnému programu. Dánský kouč také zavzpomínal na svoji první návštěvu na Tallaght Stadium v únoru 2019.

Letenští si hlavní fázi milionářské soutěže naposledy zahráli v sezoně 2005/06. "Cítím tlak, protože jsme největší klub v Česku. Musíme vyhrávat, to je ten tlak, který ale máme rádi, který milujeme, proto jsme tady," řekl Friis. "Necítím ale tlak v tom, že když jsme vyhráli dva tituly po sobě, musíme vyhrát i ten třetí. Je velká výhoda, že jsem byl součástí týmu poslední dvě sezony. Má role se trochu změnila, ale to je vše," dodal kouč, jenž v červnu z pozice asistenta povýšil na hlavního trenéra a nahradil Briana Priskeho, který odešel do Feyenoordu.

Do irské metropole neodcestoval Panák. "Filip patří do stejné skupiny hráčů jako reprezentanti, což jsou v podstatě všichni hráči. Musíme na ně dát pozor. Bude prospěšné dopřát mu trochu odpočinku, aby byl znovu připravený, čeká nás spousta zápasů," prohlásil Friis. "Filip je dobrý na míči, ale myslím si, že určité věci dokážeme plně nahradit. V tom, jak přihrává přes střed hřiště, se mu nikdo nevyrovná. Nesvede to ani mnoho hráčů na té nejvyšší úrovni. Něco z toho nám bude chybět, ale máme velmi dobrý kádr. Nejen zahajovací sestavu, ale i lavičku. Nemám strach."

S týmem nepřicestoval ani ekvádorský reprezentant a záložník Ángelo Preciado, naopak slovenský křídelník Lukáš Haraslín ano. "Preciado potřebuje trochu víc tréninku, než se vrátí, aby se dostal do kondice a nezranil se. Mohli bychom ho nasadit, ale nebylo by to dobré rozhodnutí," mínil Friis, jenž je v Dublinu podruhé.

Před časem tam vedl B-tým Brentfordu proti Shamrocku. "Byl to jejich poslední přípravný zápas před začátkem ligy. Těším se na to samé prostředí jako tehdy, je to pořádný fotbal. Možná jsem trochu romantik, ale líbí se mi, když se na hřišti bojuje a diváci jsou hluční, hodně křičí. Je to irský, britský styl a to mám rád," konstatoval bývalý kouč Viborgu a Aalborgu.

Shamrock půjde do vzájemného souboje rozehranější, jelikož irská liga se hraje systémem jaro – podzim. Navíc tamní úřadující mistři zvládli úvodní předkolo Ligy mistrů proti Víkinguru Reykjavík. Naopak Sparta má za sebou v sezoně jen úvodní ligové kolo, v němž v pátek po obratu zdolala Pardubice 2:1.

"Máme kádr plný dobrých hráčů. Jak už jsem ale říkal, chvíli potrvá, než se dostaneme do rytmu. Musíme správně rozložit zátěž hráčů. Nebude to hned stoprocentní, ale kluci každý den na Strahově tvrdě trénují, aby se vrátili tam, kde byli. Rozhodně ale nejsme blízko našemu maximu," řekl Friis.