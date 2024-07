Dokázat to, co před dvěma lety Plzeň. S takovým cílem vstupují do Ligy mistrů Sparta i Slavia. Pražská "S" čeká náročná cesta do hlavní fáze milionářské soutěže – úřadující ligoví mistři musí překonat hned tři soupeře, sešívaným stačí k zařazením se mezi elitu dva úspěšné dvojzápasy. Pondělní los ve švýcarském Nyonu určil, že Letenští v případě postupu přes Shamrock narazí na úspěšnějšího z dvojice FCSB/Maccabi Tel Aviv, zatímco vršovický klub čeká belgický Royale Union SG.

UEFA dopoledne před losem tradičně rozdělila týmy do skupin a zúžila Spartě výběr potenciálních soupeřů. Letenští, kteří byli kvůli nižšímu klubovému koeficientu na rozdíl od 2. předkola nenasazení, mohli dostat jednu ze tří dvojic.

Svěřencům dánského trenéra Larse Friise mohl připadnout Slovan Bratislava, na atraktivní derby dvou šampionů ze zemí bývalých federálních partnerů ale nedojde. Místo toho Sparta dostala papírově zřejmě nejtěžší dvojici. Souboj rumunského s izraelským mistrem nemá vyloženého favorita, bookmakeři nepatrně více věří Maccabi.

FCSB, bývalá slavná Steaua Bukurešť, má za sebou řadu soubojů s českými kluby. V roce 2016 rumunský celek Spartu ve stejné fázi kvalifikace Ligy mistrů vyřadil po remíze 1:1 na Letné a domácím vítězství 2:0. Naposledy FCSB narazil na českého soupeře před čtyřmi lety, v kvalifikaci Evropské ligy podlehl Liberci 0:2, kvůli koronavirové nákaze v mužstvu ale tehdy nastoupil ve značně oslabené sestavě.

S Maccabi Tel Aviv se dosud Sparta v soutěžích UEFA neutkala. Izraelský šampion v roce 2015 vyřadil v kvalifikaci Ligy mistrů Plzeň, naopak v sezoně 2017/18 dvakrát prohrál se Slavií ve skupině Evropské ligy.

V případě, že Sparta nezvládne druhé předkolo Ligy mistrů, spadne do Evropské ligy. Tam by na ni čekal méně úspěšný tým z dvojice Slovan Bratislava/Celje.

Slavii čeká belgický vicemistr

Červenobílí díky příznivému vývoji v závěru minulé sezony vstoupí do kvalifikace až ve 3. předkole a na cestě do hlavní fáze potřebují zdolat dva soupeře. Vršovičtí už delší dobu věděli, že měli na výběr ze čtyř variant – dvou pevně daných soupeřů a stejného počtu dvojic.

Los jim nakonec přisoudil úřadujícího belgického vicemistra Royale Union SG, který v uplynulé sezoně skončil jen o bod druhý za vítěznými Bruggami. V soutěžích UEFA dosud na české soupeře nenarazil.

V posledních dvou sezonách si Union zahrál skupinu Evropské ligy, v ročníku 2022/23 došel do čtvrtfinále. Vloni mimo jiné doma porazil Liverpool. V uplynulé sezoně navíc ovládl Belgický pohár.

Formát všech tří klubových soutěží UEFA včetně Ligy mistrů se od začínající sezony změní. Nebudou se již hrát ve skupinách, ale jako jedna liga se všemi týmy