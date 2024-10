Haaland? Jako Zlatan, žasl Guardiola. Ale na centry nemáme výšku, ostatní měří jako moje děti

PŘÍMO Z MANCHESTERU – Spektakulární trefu Erlinga Haalanda (24) takřka ani neslavil. Jako by jí nemohl uvěřit. “Neviděl jsem ten gól, pustil jsem si to nyní v televizi a to je opravdu něco…,” smál se Pep Guardiola (53) nad gólem norského střelce.

Co jste říkal na branku Erlinga Haalanda?

“Pořádně jsem to neviděl, protože mi stáli v cestě lidi, ale bylo to neuvěřitelné. Je obrovský a přitom tak flexibilní. Krásný gól. Podobný už vstřelil v minulosti Dortmundu. Nevím, který byl složitější. Je to neuvěřitelné.”

Ale vaše reakce byla taková podivná. Jako byste tomu nemohl uvěřit. Co se vám honilo hlavou?

“Protože jsem netušil, jakým způsobem vůbec vstřelil gól. Jak jsem řekl, stál mi ve výhledu hráč. Podíval jsem se na to až po zápase.”

Viděl jste někdy něco podobného?

“Jasně, tehdy proti Dortmundu. Bylo to dost podobné.”

Trochu jako z dílny Zlatana Ibrahimoviče. Nepřipadají vám v něčem podobní?

“Ano, souhlasím s vámi. Máte pravdu, že jsou si v něčem hodně podobní. Především v té schopnosti udělat takový pohyb."

Přitom mu několik šancí zlikvidoval brankář Peter Vindahl či obrana. Věřil jste, že se prosadí?

“Měl několik šancí, ale má to strašně složité. Ve vápně je bráněný dvěma až třemi obránci, leží na něm, neustále ho drží, tahají za ruce a dres. Je to pro něj těžké. Jakmile však dostane prostor, může se rozběhnout, je k nezastavení. Možná proto hrají proti nám všichni tak hluboko.”

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Je to pro vás problém?

“Je to těžké, protože ve vápně či kolem něj stojí 18 lidí, nikde není místo. Nenajdete žádný prostor mezi řadami. Takže jen stojíte kolem a zkoušíte centrovat, ale na to je tam jen Haaland. Hráči jako Phil Foden, Bernardo jsou velcí asi jako moje děti… (ukazuje výšku rukama) Ale je to realita a my se s tím musíme popasovat.”

Řekl si John Stones svým gólem o post útočníka?

"Jakmile nebude Erling k dispozici, bude ho hrát. Gerard Piqué v Barceloně měl podobný odhad na balony, jako má John. Už se mu povedlo vstřelit několik branek. Jsem za něj rád, že je zpátky a daří se mu."