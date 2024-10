PŘÍMO Z MANCHESTERU – Chtěl se poučit z utkání na Liverpoolu, ale nakonec veze do Prahy sparťanský kouč Lars Friis (48) podobný výsledek jako jeho předchůdce Brian Priske. "Byla to pro nás cenná zkušenost. Za první poločas jsem hráče pochválil," prozradil dánský trenér po prohře 0:5.

Trenére, co jste si říkal zhruba ve třetí minutě, když jste inkasovali první gól?

"Uznávám, že se mi honilo hlavou spousta myšlenek. Ale nakonec jsem byl rád za to, jak jsme si poradili s prvním poločase. Myslím, že to od nás nebylo špatné. Měli jsme náznaky nějakých šancí z brejků."

Nebylo to moc pasivní?

"Věděli jsme, že bude velmi složité vypracovat si šance z otevřené hry. Neměli jsme na to dostatek kvality, abychom z těch pár příležitostí udeřili. Jinak si ale myslím, že první poločas byl dobrý. Ve druhém už to bylo složité, ale nemohu vinit ani jednoho hráče za dnešní výkon. Hráli jsme proti nejlepšímu týmu světa."

Co si z takového zápasu vezmete do budoucna?

"Předně chci říct, že to není výsledek, ze kterého bychom měli radost, ale máme spoustu poznatků. Ukázalo nám to, že je před námi ještě několik kroků k tomu, o čem sníme a jak bychom chtěli hrát."

Takže to berete pozitivně?

"Byla to dobrá zkušenost. O poločase jsem tým za výkon chválil. Nyní se musíme posunout a jít dál. Uznávám, že to mohlo být lepší, ale proti City se opravdu těžko hraje. A když inkasujete takové góly, je to s nimi složité."

Co říkáte na výstavní trefu Erlinga Haalanda, která byla opravdu nevídaná?

"V podstatě s vámi souhlasím, že to bylo něco neuvěřitelného. Přitom si myslím, že do té branky ho hráči celkem zvládali ubránit. Dobře k němu přistupovali, všímali si ho. Ale jak už jsem říkal před zápasem, je to útočník světové kvality. Top třída. Těžko se s ním něco dělá."

O poločase střídal Lukáš Haraslín a držel se za stehno. Jak vážné to s ním je?

"Cítil bolest v noze po konci prvního poločasu, takže jsme ho raději stáhli, abychom zbytečně neriskovali. Jak moc vážné to je, to nyní nedokážu říct, protože to nevím."