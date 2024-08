Holeš vyhlíží znělku LM i souboje s Davidem. Se slávisty bude chtít zaujmout Mbappého

Jeden ze slávistických kapitánů Tomáš Holeš (31) se nemůže dočkat, až v úvodním utkání proti Lille uslyší znělku Ligy mistrů, která se před zápasy závěrečného 4. předkola již pouští. Defenzivní univerzál se na tiskové konferenci také těšil na souboje s klíčovým útočníkem soupeře Jonathanem Davidem (24). Předpokládá, že zápas bude sledovat i hvězdný kanonýr Realu Madrid Kylian Mbappé (25), neboť v Lille od léta působí jeho mladší bratr Ethan (17).

Slavii chybí už jen krok k tomu, aby podruhé pod trenérem Jindřichem Trpišovským a potřetí v klubové historii prošla do hlavní fáze LM. "Za mě je krásné, jak je všechno převlečené do barev Ligy mistrů. Míče (pro Ligu mistrů) jsou skvělé, dlouho jsem do nich nekopal, na tu příležitost čekáme dlouho. Jsme dvojzápas od milionářské soutěže. Už to na mě dýchlo, uznávám. Těším se na znělku i zápas," citoval Holeše z tiskové konference klubový web.

Čtvrtý celek uplynulého ročníku Ligue 1 stejně jako ve 3. předkole proti Fenerbahce Istanbul musí hrát domácí duel v azylu ve Valenciennes, jeho stadion v Lille se nestihl připravit po nedávných olympijských hrách. "Na to, že se tady hraje třetí liga, je to opravdu nádherný stánek. Byl bych ale radši, kdyby se hrálo v Lille, mají tam stadion pro 50 tisíc lidí. Mám tyto velké zápasy před velkou návštěvou rád. Je to ale takhle a doufám, že atmosféra bude stát za to i tady," uvedl Holeš.

Se spoluhráči se pokusí ubránit hlavní ofenzivní oporu Lille útočníka Davida, kanadský reprezentant skóroval ve dvou ze tří soutěžních zápasů v sezoně. "Na souboje s Davidem se moc těším. Nejenom s ním, ale se všemi jejich útočníky. Je vždy super se srovnávat s evropskou špičkou," podotkl.

Dres Lille od léta obléká mladší bratr hvězdného Kyliana Mbappého, teprve sedmnáctiletý záložník Ethan ale zatím naskočil jen na čtyři minuty ve víkendovém utkání domácí soutěže. "Až před odletem jsem zjistil, že tady hraje bratr Kyliana. Už jsme to s kluky řešili, že bude Kylian nejspíš bratra sledovat, takže budeme muset zaujmout," prohlásil Holeš s úsměvem.

Věří, že jeho týmu znovu pomůže letní posila z Plzně útočník Tomáš Chorý, který v předchozím 3. předkole proti Unionu Saint-Gilloise zařídil úvodními dvěma góly domácí výhru 3:1: "Za Tomáše jsem hrozně rád. Zápasy proti němu byly vždy nepříjemné, neměli jsme ho moc rádi. Na hřišti udělá pro svůj tým cokoliv."

"Na Euru jsem ho přemlouval, ať jde k nám, chtěl jsem ho mít na své straně. Takového hráče potřebujeme, což se ukázalo i proti Unionu. A ještě víc jsem rád, že nám určitě pomůže i v úterý," doplnil český reprezentant.