Raphinha v Lize mistrů hattrickem zničil Bayern. Leverkusen s oběma Čechy ztratil s Brestem

Liga mistrů má za sebou třetí kolo hlavní fáze a jeho vrcholem byl souboj Barcelony s Bayernem. Byť bavorský gigant porazil Blaugranas v 11 z posledních 15 duelů, tentokrát na ně nevyzrál – ve Španělsku prohrál jednoznačně 1:4 a padl podruhé za sebou. Hattrickem se blýskl brazilský šikula Raphinha (27). V duelu týmů, s nimiž změří síly i pražská Sparta, obral Brest Leverkusen za remízu 1:1 a v soutěži bodoval i potřetí. Bayer, v jehož sestavě nechyběli Patrik Schick ani Matěj Kovář, poprvé ztratil, i tak ale zůstává neporažen. Stoprocentní je po třech zápasech Liverpool, jenž si poradil s Lipskem. To naopak na první body čeká podobně jako Salcburk.

V úvodní fázi tohoto střetnutí se debutanti v evropských pohárech snažili držet s německými šampiony krok. To se jim však dařilo jen do poloviny prvního poločasu, kdy se obrana Brestu otevřela. Jonas Hofmann našel skulinu, kterou poslal míč Florianu Wirtzovi, jenž svou střelou překonal brankáře. Krátce nato se Wirtz málem prosadil znovu, když na hranici pokutového území protančil mezi třemi hráči Brestu, ale jeho pokus včas zastavil Marco Bizot.

Brest reagoval na ztrátu spíše tlumeně, ale krátce před přestávkou se mu podařilo z ničeho nic vyrovnat. Kouzelný okamžik obstaral Pierre Lees-Melou, který se prosadil z hranice pokutového území poté, co ho vybídl Mahdi Camara. Lees-Melou byl krátce nato opět blízko gólu, ale kroucený pokus bývalého hráče Norwich City proletěl několik centimetrů nad břevnem.

Většinu času se Brest snažil otočit skóre. Když Camara vypálil z voleje z hranice pokutového území, jeho pokus Kovář vytáhl nad břevno. Leverkusen si v posledním roce vysloužil titul "králů pozdních gólů", takže francouzský celek tušil, že si v závěrečné fázi zápasu pravděpodobně neodpočine, přestože německému týmu dnes večer zjevně chyběl důvtip.

K dalšímu pozdnímu představení Leverkusenu však dnes večer nedošlo, neboť se zdálo, že se spíše spokojí s bodem. To by se dalo považovat za poněkud podivné rozhodnutí vzhledem k tomu, že ho ještě čekají zápasy s Liverpoolem, Interem Milán a Atlétikem Madrid. Brest má mezitím papírově o něco snazší soupeře a zisk sedmi bodů z devíti možných v jeho premiérovém představení v Lize mistrů rozhodně není k zahození.

Atalanta nastoupila proti týmu ze severní části Velké Británie v evropských soutěžích poprvé a všechny předzápasové statistiky naznačovaly, že Keltové prožijí v Bergamu těžký večer. Přesně tak to vypadalo v prvním poločase, kdy La Dea vypadala směrem dopředu velmi nebezpečně. Jako první zahrozil Mateo Retegui, jenž nasměroval křižnou střelu těsně vedle vzdálenější tyče. Mario Pašalič zase pár chvil poté hlavičkoval po přihrávce Davida Zappacosty do břevna.

Skotští mistři hrozili z brejků, ale občas jim pak chyběly síly pro návrat. Domácí toho málem využili, když Zappacosta přihrál Pašaličovi, jehož pokus z první zachránil Kasper Schmeichel. S blížícím se závěrem poločasu měli Italové znovu herně navrch. Reteguiho křižnou střelu však usměrnil Zappacosta nad břevno. Svěřenci Brendana Rodgerse mohli být vděční za bezbrankový poločasový výsledek.

Naopak hráči Gian Piera Gasperiniho, kteří v předchozích šesti domácích zápasech vstřelili 15 gólů, nepřekvapivě dominovali i po přestávce. S blížící se hodinou hry byl Schmeichel znovu donucen k dobrému zákroku, když zlikvidoval slibnou šanci de Roona. La Dea začala vypadat s přibývajícím časem trochu rezignovaně, jelikož skotský obranný val nepovoloval. Nejlepší ofenziva Serie A nakonec vytoužený gól vstřelit nedokázala.

Skotský Celtic tak mohl být po závěrečném hvizdu spokojen, jelikož na debakl z Dortmundu dokázal odpovědět cenným bodem z Bergama. Atalanta zase zůstává i nadále neporažena, její defenziva navíc nepovolila svým soupeřům ani jeden gól.

Od souboje gigantů si fanoušci slibovali parádní fotbal, což se plnilo už od začátku. A to doslova, hned v první minutě se Barcelona dostala do vedení. Raphinha dostal přihrávku za obranu, míč potáhl až před bránu, kde obešel Manuela Neuera a zakončil do odkryté brány. Na odpověď Bayernu se nečekalo moc dlouho. V desáté minutě sice videorozhodčí odvolal branku po hlavičce Harryho Kanea, nicméně hned za osm minut anglický kanonýr zužitkoval volejem z těžké pozice centr Sergeho Gnabryho a zařídil vyrovnání.

Po divokém začátku se dění na hřišti uklidnilo a odehrával se spíše boj o střed hřiště. Remízový stav rozčísnul ve 36. minutě Lewandowski. Nevinně vypadající nákop podskočil stoper Bayernu Min-Jae Kim, k míči se dostal Fermín López, jehož přihrávku neměl polský střelec problém uklidit do brány. Pro německý tým bylo ještě hůře ve 45. minutě, kdy se Raphinha prosmýkl z levé strany do šestnáctky a na jeho střelu k vzdálenější tyči neměl Neuer nárok.

Jestli Bayern po poločasové pauze myslel na zdramatizování zápasu, v 56. minutě mohl všechny plány hodit do koše. Na Raphinhu poslal křizný pas Lamine Yamal, Brazilec si míč zpracoval ideálně do běhu a i přes to, že byl v obležení dvou protihráčů, opět propálil Neuera. Barcelona se od momentu, kdy počtvrté rozvlnila síť, chovala na hřišti velmi zkušeně, byť byla její sestava velmi mladá.

Domácí si tak ze střetu těžkých vah odnesli tři body v suchém triku. V dalším střetnutí v milionářské soutěži čeká Barcelonu 6. listopadu výjezd na hřiště CZ Bělehrad, Bayern vyzve téhož dne doma Benficu.

S ohledem na víkendové Derby du Nord proti Lens se Bruno Génésio překvapivě rozhodl vynechat na Metropolitano v základní sestavě klíčové hráče, jako jsou Angel Gomes a Jonathan David. Bohužel se toto rozhodnutí zkušenému kouči vymstilo hned v úvodních deseti minutách, když Ousmane Touré ve svém prvním utkání na seniorské scéně zaváhal při rozehrávce, z čehož Julián Álvarez vytěžil úvodní branku zápasu.

To byl ideální způsob, jakým mohli domácí setřást chmurné vzpomínky na jejich nejtěžší porážku v historii Ligy mistrů proti Benfice z minulého kola. Přestože Lille ve zbylém průběhu úvodního dějství bylo madridskému celku důstojným soupeřem, do šaten šli spokojenější svěřenci kouče Diega Simeoneho. Ale mohli být mnohem veselejší, kdyby Alexander Sörloth proměnil alespoň jednu ze svých tří velkých šancí.

Atléti, kteří v předchozích sedmi zápasech neudrželi čisté konto, neměli za jednobrankového vedení zdaleka nic jistého, zvláště, když se po nervózním začátku druhé půle dostalo Lille zpět do hry. Po hodině hry se míč dostal k Edonu Zhegrovovi, jehož střela skončila za zády Jana Oblaka. To byl pro Atlético začátek konce a pro hosty naopak úvod dalšího pohádkového příběhu proti soupeřům z Madridu.

Rozhodující moment utkání přišel o několik minut později. Sudí Guida nejprve odpískal penaltu pro Lille, ale VAR si ho zavolal k monitoru. Po dlouhém zkoumání nakonec diskutabilní verdikt zůstal v platnosti a Jonathan David nabídnutou příležitostí nepohrdl. Kanadský útočník na sebe upozornil ještě jednou, když v samotném závěru využil zmatků ve vápně a uzavřel na 3:1 pro Dogy.

Čtyřzápasová neporazitelnost domácích v evropských pohárech byla ohrožena již ve 12. minutě. Quinten Timber se vydal do úniku a našel Igora Paixaa, který sklepl míč na Ayase Uedu čekajícího uprostřed vápna, a útočník usměrnil míč za Anatolije Trubina. Domácí mohli odpovědět ve 20. minutě, kdy se po rohovém kopu Ángela Di Maríi hlavou dostal k zakončení Alexander Bah, ale srovnat nedokázal. Hosté však z rohu udeřili, když se trefil opět Ueda.

VAR však odhalil faul předcházející gólu, a rozhodčí tak branku neuznal. Svěřenci Briana Priskeho se však nenechali znovu vyvést z míry, když přihrávka na hranici pokutového území našla Antoniho Milamba, který si obhodil Nicoláse Otamendiho a prostrčil míč Trubinovi mezi nohama, čímž zdvojnásobil náskok Feyenoordu. Zdálo se, že toto skóre se před koncem první půle sníží, ale zakončení Vangelise Pavlidise z bezprostřední blízkosti bylo vyloučeno pro ofsajd Kerema Aktürkoglu.

Ať už Bruno Lage řekl svému týmu o přestávce cokoli, zapůsobilo to, protože Orli ovládli úvodní minuty ve druhém poločase a Pavlidis donutil Timona Wellenreuthera k zákroku. Feyenoord se dostal pod tlak a při svém prvním útoku v tomto poločase dostal znovu míč do sítě, ale tentokrát byl gól Gernota Traunera neuznán kvůli ofsajdu. Čtvrt hodiny před koncem zápasu Benfica nasadila Jana-Niklase Besteho a jeho vstup byl bleskový.

O minutu později jeho střelu sice vyrazil Wellenreuther, ale míč se dostal do cesty Aktürkogluovi, který vstřelil svůj třetí gól v LM. Domácí vzápětí německého brankáře dále prověřovali, ale ten si s pokusy Zekiho Amdouniho a Aktürkoglua poradil. Benfica se v závěru snažila o vyrovnání, ale hosté v nastaveném čase přidali třetí gól, když se z rychle zahraného volného kopu prosadil nikým nehlídaný Milambo. Feyenoord se s dvojnásobnými vítězi soutěže, kteří po 10 zápasech inkasovali více než jednou, srovnal na šesti bodech.

Reds cestovali do Německa v dobré náladě, protože zaznamenali nejlepší start do ligové sezony od ročníku 1990/91. Lipsko však v domácí soutěži také sklízelo úspěchy, jelikož zatím ani jednou v Bundeslize neprohrálo. A byli to právě domácí, kdo se na začátku utkání snažil vstřelit důležitou úvodní branku. Benjamina Šeška ale hned dvakrát vychytal Caoimhin Kelleher. Krátce po svém spoluhráči zkusil štěstí i Amadou Haidara, nicméně irský gólman jeho tvrdý pokus vyrazil.

Hostující Reds se dostali do první větší šance ve 27. minutě a hned se ujali vedení. Nadýchaný centr z levé strany hřiště totiž doputoval přímo na hlavu Mohameda Salaha, který jej usměrnil na zadní tyč, kde číhal připravený Darwin Núňez, pro něhož nebyl žádný problém doklepnout míč do prázdné brány. Svěřenci Slota byli před koncem poločasu dvakrát blízko k navýšení vedení, ale Núňeze a Virgila van Dijka vychytal Péter Gulácsi.

Ve druhé půli to byl znovu Liverpool, kdo se se svým ofenzivním snažením připomněl jako první. Záložník Alexis Mac Allister ale trefil zpoza pokutového území jen břevno. Na druhé straně se pak musel vytáhnout i Kelleher, který zlikvidoval zakončení Šeška a poté vyrazil nad břevno i pokus Xaviho Simonse.

Závěr zápasu pak nabídl ještě přesnou trefu Loise Opendy, ta byla ale pro ofsajd odvolána. Reds tak dovedli zápas na půdě Lipska ke zdárnému konci a v tabulce mají po třech zápasech plný počet devíti bodů. Jejich soupeř ze Saska naopak na bodový přísun stále čeká.

O výhře chorvatského klubu rozhodly trefy Sandra Kulenoviče a střídajícího Bruna Petkoviče. Salcburk tak nadále pokračuje v tragické bilanci, když má po třech odehraných duelech na kontě nula bodů, děvět inkasovaných gólů a žádný vstřelený.

Domácí se v prvním poločase prezentovali skvělým výkonem, když Jaouen Hadjam donutil Yanna Sommera k důležitému zákroku už v úvodní dvacetiminutovce, kdy se jeho prudká rána nešťastně odrazila od branky. Švýcarský brankář pak zastavil dvě hlavičky na zadní tyči, nejprve od Alana Virginia a poté od Lukasze Lakomy.

Největší šanci Interu měl středopolař Yann Bisseck, který pokračoval ve svém rychlém náběhu do pokutového území po nádherné přihrávce Mehdiho Taremiho. Bohužel pro něj se David von Ballmoos rychle vynořil a zastavil ho, tudíž se v úvodním dějství hrálo bez branek.

Přestože Young Boys začali druhou půli velmi dobře, hned na jejím začátku proti nim byla nařízena penalta. K míči se postavil Marko Arnautovič, ale von Ballmoos si s jeho pokusem poradil a následně skvěle zareagoval, když z bezprostřední blízkosti odmítl dorážku Denzela Dumfriese.

Těsně před uplynutím hodiny hry málem musel Rakušan neproměněného kopu litovat dvojnásobně, když Joël Monteiro po driblingu na hranici pokutového území trefil tyč. Inter se tlačil za vítězstvím a dočkal se ho v nastaveném čase. Marcus Thuram, který byl jedním z náhradníků a přišel, aby Inter spasil, využil povedený centr a uklidil míč do sítě, čímž zlomil srdce fanouškům Young Boys.