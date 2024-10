PŘÍMO Z MANCHESTERU – Na 7. březen 2018 asi nikdy nezapomene a rád o tom bude vyprávět. Tehdy brankář Tomáš Vaclík (35) dosáhl velkého úspěchu – s Basilejí vyhrál v odvetě osmifinále Ligy mistrů na hřišti Manchesteru City. Když má zapátrat v paměti a líčit tehdejší poznatky, vypadá to, jako by utkání odehrál teprve před pár dny. "Na takový úspěch člověk nezapomene. Vážím si toho," říká bývalá jednička švýcarského celku a zároveň dává pár tipů i pro Spartu.

Na co si z toho utkání dnes vzpomenete?

"Vybavuji si, že jsem z toho měl trochu strach, protože nás trefili brzo. Gabriel Jesus nám dal gól asi už v šesté minutě… Měl jsem trošku obavy, aby nám nedali hodně gólů, protože nám dali čtyři už v prvním zápase. Ale potom jsme se z toho dostali a pamatuju si, že jsme si v kabině říkali, že zkusíme aspoň vyhrát druhý poločas."

Jak moc důležité bylo, že už jste s nimi hráli první zápas? Sparta tuhle šanci mít nebude. Má jen jeden pokus v Manchesteru.

"Já si myslím, že to bylo spíš ovlivněné tím výsledkem, že City věděli, že mají výhodu čtyř vstřelených branek z prvního zápasu. Věděli, že si přivezli náskok, a když dali na 1:0, věděli, že je rozhodnuto. Ale před tím dvojzápasem si pamatuji, že jsme se na ně hrozně těšili. Poté nám trenér ukázal video a přestali jsme se těšit, protože jsme věděli, že to bude extrémně náročné."

A bylo?

"Jeli jsme tam s tím, že něco zkusíme. Držení míče měli 78 %. Nechytal Ederson, hrál teenager Phil Foden, ale byli tam hráči jako Ilkay Gündogan, Leroy Sané, John Stones či Aymeric Laporte. Pořád to byla velmi silná sestava. Na druhou stranu jsme s nimi drželi krok co se týká šancí. Na střely to bylo asi 6:6. Vím, že jsem Gündoganovi chytil šanci na konci první půle a pak ve druhém poločase měl šanci Foden, kdy už to potřebovali honit, ale už se jim to nepovedlo. Tehdy měli dlouhou sérii, kdy je na Etihadu nikdo nedokázal porazit. Takže jsme si toho vážili."

Jaké to je pro hráče, když dorazí na Etihad? Dýchne to na něj jako třeba na Anfieldu, nebo je to odlišné?

"Někdy to člověk má, že někam přijede, a kouká s otevřenou pusou, ale toho se sparťané bát nemusí. Atmosféra tam nebyla moc fotbalová. Rozhodně to nebylo ve smyslu, že bychom se na hřišti neslyšeli. To vůbec ne. Přišlo mi jak kdyby lidé přišli na fotbal jako do divadla."

Překvapilo vás něco?

"Měli obrovské hřiště, aby měli hodně prostoru na Guardiolův fotbal. Tráva byla nádherná. Podmínky mají super."

Basilej také hrála 3-4-3 jako Sparta. V čem vám tato formace konkrétně pomohla?

"V této formaci bráníte v pěti lidech, což se na City většinou brání i normálně, takže už jste připraven tím, že máte naučené wingbeky, aby se rychle zatáhli dozadu a vytvoříte hráz pěti lidí kolem vápna. To je obrovský benefit. Hodně pak také záleží na tom, jak pomáhají kluci nahoře. Bylo to vidět na Stuttgartu, kde Haraslín či Birmančevič byli schopni udržet balón, získat na sebe faul. Tyto situace budou na Etihadu ohromně důležité."

Zkrátka nejít si s nimi jen tak zahrát?

"Přesně tak. Navíc je to zrádné, protože předfinální pasáž City v kombinaci je až uspávací. Je to pomalé, krátké přihrávky, klidně to otočí na stopery, do strany, zkouší, vylákat soupeře a najednou se objeví skulina a okamžitě tam jde prudký balon. Jakmile dostanou kousek místa, umí hru extrémně zrychlit a těžko se na to reaguje."

Což bylo k vidění třeba proti Slovanu, který občas vylezl a byl potrestán.

"Přesně tak. Přihrávka na Haalanda šla asi přes půl hřiště a běžel sám na brankáře. Není to tak, že by uměli jen jeden styl, ale jsou hodně variabilní."

Přišlo vám, že byli zaskočeni či podrážděni, když jste nad nimi vedli?

"To bych úplně neřekl, spíš působili dojmem, že nechtějí prohrát. Měli nahráno z prvního zápasu, takže věděli, že postoupí, ale šla z nich cítit vítězná mentalita. Tento zápas byl poté součástí seriálu All or Nothing a po zápase jim Pep Guardiola dal pořádný kartáč. Extrémně je seřval. Takže i když měli nahráno, nutil je stále hrát na sto procent a nic nevypouštět."

Jaký byl Pep Guardiola naživo?

"Měl promyšlený každý detail. Má vymyšlené co chtějí hrát, v jaký moment chtějí presovat a chce to mít všechno perfektní. A po hráčích to vyžaduje. Chce, aby každý zápas i trénink jeli naplno, čímž se zlepšují."

Poslední zápasy City v lize nebyly moc přesvědčivé, ale pořád mají nadstandardní kvalitu. Jaké dáváte šance Spartě?

"Remíza by podle mě byla senzace. A důležité bude nedostat moc branek. I do celkového zúčtování tabulky. Už se to řešilo několikrát, protože tím, že to je první ročník, tak nikdo neví, kolik bodů může stačit. A kdyby Sparta měla po třech zápasech pět, tak by to bylo skvělý."

Ale to je hodně pozitivní scénář, ne?

"Samozřejmě do toho zápasu nepůjdou jako favorit, ale City si myslím, že jsou většinou vždycky lepší až na jaře. Guardiola je umí nachystat na druhou polovinu sezony, kdy jsou schopni od ledna až do půlky května neprohrát. Myslím si, že možná je příhodný moment potkat je nyní, ale zase mají uhrané jen čtyři body, to podle mě taky úplně nečekali, že tam mají remízu s Interem. Takže budou chtít určitě vyhrát a udělat si klid na zimu, aby nemuseli hrát zbylé zápasy v nejsilnější sestavě, protože přes zimu se jede v Anglii naplno a stojí to hodně sil."