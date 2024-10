Alf-Ingve Berntsen, to asi není jméno, při kterém by vám v hlavě na první dobrou vyskočil něčí obličej. Ale přesto je to osobnost pro současný světový fotbal poměrně zásadní. Tenhle norský mládežnický trenér z malého městečka Bryne je totiž prvním koučem Erlinga Haalanda (24). Současného kanonýra Manchesteru City trénoval mezi lety 2006-2016, Haalanda dostal do ruky v osmi letech a koučoval ho až do šestnácti a půl, kdy mladý útočník přestoupil do Molde. Jaký byl Haaland jako dítě a jaký je recept na výchovu fotbalové superstar? O tom všem si dnes povídáme v podcastu Livesport Daily exkluzivně právě s jeho prvním trenérem Alfem-Ingvem Berntsenem.

"Byl to normální kluk. Trénoval ve skupině čtyřiceti hráčů. V té skupině byli společně jak hobíci, tak kluci s ambicí na to, stát se elitními hráči. Postupně spolu vyrůstali. Bryne je velmi malé město, takže fotbal je tu pro všechny důležitý. Snažili jsme se kluky držet pohromadě kvůli budování přátelství, na tom nám záleželo nejvíc. Proto byl Erling zvyklý chovat se hezky jak k dobrým fotbalistům, tak k těm, kteří vůbec dobří nebyli. Byl prostě hodně přátelský. Hodně se usmíval, hodně se smál. A taky hodně trénoval a dával spoustu gólů," vzpomíná Berntsen s úsměvem na svého slavného svěřence.

"Na klukovi, jako je Erling, talent poznáte od prvního okamžiku na hřišti. Měl to asi po tátovi, i když jeho otec byl obránce a Erling je útočník. Vždycky byl, tam bylo jeho místo. A byl to rozhodně typ hráče, kterého si všimnete na první pohled, to je bez debat," dodává trenér.

Alf-Ingve Berntsen byl prvním Haalandovým trenérem. Archiv pana Berntsena

"Když bylo Erlingovi osm let, byl příliš dobrý na to, aby mohl hrát ve své věkové kategorii. Takže pak právě přišel do mé tréninkové skupiny. Byl tenkrát trochu, jak to říct... Nebyl malý, ale byl trochu hubený. Takže si musel vypěstovat dobré taktické dovednosti, být chytrý v poli, aby vůbec mohl dát gól. V tom týmu tenkrát byli dva obránci, kteří se později dostali do norské reprezentace U16 a U17. Když jsme hráli tři proti třem, nebo pět proti pěti na každém tréninku, tak potkával opravdu dobré soupeře. Musel být mazaný v pohybu v poli. Ale zvládal to dobře, je to chytrý kluk. I když je nyní velký, silný a rychlý, je pořád velmi chytrý. A to jsme mohli vidět i tenkrát při zápasech i tréninku," pamatuje si jasně trenér Berntsen.

Livesport Daily #373: Celé dětství jsme ho nutili hrát v těžkých podmínkách, říká první Haalandův kouč Livesport

V dnešní epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Jak vychovat jednoho z nejlepších hráčů na světě?

Pomohlo Haalandovi, že vyrůstal v malém městě a ne ve fotbalové akademii velkého klubu?

Co poradit obráncům Sparty před večerním zápasem?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.