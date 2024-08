Když jsme dostali první gól, soupeř se chytil, mrzelo Friise. Líbil se mu styl rozhodčího

Trenér fotbalistů Sparty Lars Friis (48) si ani v dramatickém závěru venkovní odvety 3. předkola Ligy mistrů na hřišti rumunského FCSB nepřipouštěl, že by utkání mohlo dojít do penalt. Jeho svěřenci už výsledek 3:2 uhájili, i když po první půli vedli o tři branky. Friis na tiskové konferenci uvedl, že i kvůli velkému vedru nemohli Pražané udržet nastolené tempo z úvodního dějství.

"Rozhodlo naše soustředění, naše kvalita, naše zaujetí. Líbilo se mi, jak jsme se koncentrovali. První poločas byl z naší strany brilantní," uvedl Dán, jehož celek v úvodním utkání na Letné remizoval s obhájcem rumunského titulu 1:1.

V 85. minutě se FCSB přiblížil na rozdíl jediné branky a v závěrečném pětiminutovém nastavení si vytvořil tlak. "Upřímně jsem se penalt nebál. Jen jsme museli v závěru zůstat klidní. Teď jsem hrdý, že jsme přepsali historii. Vyhráli jsme v Bukurešti, postoupili, máme jistou Evropskou ligu a chceme do Ligy mistrů. Sparta čeká spoustu spoustu let. Musíme to čekání ukončit," mínil Friis. Letenští se v hlavní fázi soutěže naposledy představili v roce 2005.

Na nepovedené druhé půli se podle Friise podepsalo několik faktorů. "Zaprvé nám nepomohlo počasí. Nešlo vydržet celý zápas v takovém tempu. Není to výmluva, ale důvod našeho ústupu. Pak taky hřiště bylo špatné, nemohl se na něm hrát pěkný fotbal. Takový, který se hrává v Lize mistrů. A když jsme dostali první gól, chytil se soupeř i diváci. Masivní dav lidí, veliký stadion. My se najednou museli zatáhnout příliš hluboko, až skoro do vápna. To nebyl náš plán. Ale vyšlo to. Moc si vážím toho, co jsme dokázali," řekl Friis.

Pochválil výkon svého krajana Mortena Krogha při řízení zápasu. "Nechal ho plynout, nedělal chyby. Rozdával karty, kdy měl. Pískal fauly, kdy měl. Zákroky, které nebyly jasné, pouštěl. Mám rád tenhle styl," prohlásil bývalý kouč Viborgu a Aalborgu.

V závěrečném předkole se Sparta utká s Malmö. "Bude to těžká práce. Věřím, že nám pomůžou zkušenosti asistenta Jense Askoua, který ještě nedávno trénoval ve švédské lize a Malmö zná. Navíc jsme proti nim loni hráli přátelský zápas, takže tušíme, co nás čeká. Mají výborný tým, pracovitý. A výborného trenéra Rydströma. Rozdáme si to o Ligu mistrů," konstatoval Friis.

V roce 2014 Pražané proti švédskému soupeři ve 3. předkole LM neuspěli. "Poslyšte, pořád všude kolem hledáte historii. Slyšel jsem o tom, že se ten souboj nepovedl, takže je teď na nás, abychom to napravili. Jednou jsme historii přepsali, zkusíme to podruhé," uvedl Friis.