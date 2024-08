Chci se Spartou do Ligy mistrů, hlásí Haraslín po postupu. Každý gól je pro něj nejdůležitější

PŘÍMO Z BUKUREŠTI – Opět připomínal fotbalistu, který v minulé sezoně strašil obrany nejen českých, ale i evropských týmů. Lukáš Haraslín (28) odehrál skvělý první poločas a krásným gólem přispěl ke sparťanskému postupu přes FCSB do play off Ligy mistrů, kde český mistr narazí na švédské Malmö. Sám slovenský křídelník však těsně po zápase přiznal, že to byly pořádné nervy. "Z lavičky se to vždycky sleduje těžko," uvedl tahoun Letenských, kteří na sedmý pokus zdolali neoblíbeného rumunského soupeře.

Jak to na konci bylo těžké?

"Z lavičky se to vždycky sleduje těžko, když je vaše mužstvo pod tlakem a vy nemáte šanci mu pomoct. Samozřejmě to byly nervy, hráli jsme o postup do play off Ligy mistrů. Teď jsme velmi blízko tomu, abychom si zahráli nejlepší soutěž na světě. Jsme ale velmi rádi, že jsme to tady na tom těžkém terénu zvládli a postoupili."

Věříte, že si Ligu mistrů skutečně zahrajete?

"Teď musíme předně dobře zregenerovat a připravit se na ligu. V sobotu nás čeká náročný zápas a poté samozřejmě začne boj o Ligu mistrů. Pro nás to bude těžký zápas, ale stejně tak pro Malmö. Hraje se o hodně, hraje se o Ligu mistrů."

Jak moc je těžké se rychle přeorientovat na Jablonec?

"Každý zápas je pro nás důležitý. Na Malmö můžeme myslet až po Jablonci, na který se teď plně soustředíme."

Prožili jste snový první poločas?

"Jsme velmi rádi, že nám to tam napadalo. Hráli jsme opravdu koncentrovaně a disciplinovaně. Ve druhém poločase jsme trošku ztratili koncentraci a soupeř toho hned využil. Důležité ale je, že jsme dneska vyhráli."

Co přesně se stalo ve druhé půli? Došly vám síly?

"Máme nabitý program, ale všechno nám hrálo do karet. Dokázali jsme si zvyknout na počasí, které tu bylo opravdu horké, i na těžký terén. Samozřejmě, že vám poté dochází síly, ale nejdůležitější je, že jsme to zvládli."

Vaše trefa na 3:0 byla výstavní. Šlo o jeden z nejhezčích gólů ve sparťanském dresu?

"Pro mě je každý gól za Spartu nejdůležitější. Jsem velmi rád, že jsem pomohl mužstvu. Máme radost z postupu, ale teď je zase třeba přepnout na český fotbal."

Myslíte, že se můžete postupem do Ligy mistrů i prodat? Hodně se o tom spekuluje...

"O tom spekulujete vy novináři (směje se). Soustředím se na to, že jsem ve Spartě. Chci se Spartou do Ligy mistrů. Tak jsem nastavený."