Postřehy z utkání FCSB – Sparta: Jackpot Olatunji, faktor levé nohy i rumunský temperament

PŘÍMO Z BUKUREŠTI – V mnoha ohledech šlo o nejtěžší zkoušku v sezoně. Už jen proto, že v Bukurešti panovalo pekelné počasí a FCSB šlo do utkání velmi motivované. Sparta však odehrála fantastický první poločas, zajistila si postup do play off Ligy mistrů a především umlčela majitele nejslavnějšího rumunského klubu Gigi Becaliho. Dánskému stratégovi Larsu Friisovi vyšla sázka na Victora Olatunjiho i Jaroslava Zeleného, jehož levá noha pozvedla výstavbu hry. Co dalšího ale ukázal nervózní odvetný duel třetího předkola milionářské soutěže na Stadionolu Steaua?

Jackpot Olatunji

Trojzubec může fungovat i bez Jana Kuchty. Alespoň to ukázalo utkání s FCSB, kde na postu devítky naskočil Victor Olatunji. Autor čtyř zásahů aktuální sezony se sice nezapsal mezi střelce, ale obrana soupeře na něj nebude vzpomínat v nejlepším.

Nigerijec ji totiž zatápěl rychlostí i důrazem. První nabídnutou příležitost sice neproměnil, když na špatném povrchu nedokázal zkrotit neposedný míč, při pokusu číslo dvě byl však za hrdinu. Olatunji opět využil své robustní postavy a donutil soupeře k faulu uvnitř pokutového území. Penalta – 2:0. Sázkou na Victora zkrátka trefil trenér Friis jackpot.

Bukurešťské peklo

Přestože mělo utkání výkop ve 21:30 rumunského času, Stadionul Steaua vařil. A to nejen díky skvělé atmosféře, o níž se s přestávkami staralo 31 tisíc diváků, ale také kvůli urputnému vedru – v Bukurešti bylo v době zápasu přes 30 stupňů Celsia.

Na velké horko v minulých dnech zřejmě doplácel i terén, který měl k ideálu daleko. Sparťané ale od úvodního hvizdu působili mnohem čerstvěji než před týdnem a poradili si i s povrchem.

Faktor levé nohy

Bylo to jedno z předních témat. Sparta nutně potřebovala vrátit do sestavy levonohého stopera a sázka na Jaroslava Zeleného se opět vyplatila. S ním v sestavě Letenští ovládli všechny dosavadní duely této sezony, chyběl totiž pouze doma proti FCSB.

Dříve krajní bek prokázal svou důležitost už v úvodu, když založil akci, po níž následoval sparťanský roh. Ten pak Sparta podle instrukcí trenéra Tima Sparva přetavila v úvodní gól zápasu. Mimochodem i druhá branka padla po akci z levé strany – pokutovému kopu ale předcházel Rynešův pas pravačkou.

Rumunský temperament

Už od začátku bylo znát, že se domácí fanoušci na utkání velmi těsí. Možná i díky velkohubým prohlášením jejich bosse Becaliho, jenž tvrdil, že "se Spartou jeho tým nemůže prohrát, ani kdyby spolu hrály desetkrát". I přes horké počasí je ale poločasová sprcha pořádně zchladila.

Ještě před přestávkou se ale část hlediště "domáhala spravedlnosti", když chtěla vyběhnout za dánským rozhodcovským sborem. Jiní zvolili méně radikálnější cestu a prostě odešli domů. Ale když bylo ve druhém poločase potřeba, hnalo domácí obecenstvo FCSB bouřlivou atmosférou za senzačním vyrovnáním.

Ekvádorská kaňka

Dost možná už se vidí v Premier League. Minimálně jeho hra tak působila. Zatímco před odletem do rumunské metropole Angelo Preciado nešetřil úsměvy a ochotně se fotil s fanoušky, na trávníku jako by nebyl. Tedy alespoň do momentu, kdy hrozilo, že dánský sudí Morten Krogh vytasí červenou kartu.

Nakonec se Ekvádorcův nešetrný zákrok z prvního poločasu obešel bez vyloučení. Když to však na začátku druhé půle zavánělo druhým napomenutím, sáhl realizační tým Sparty ke střídání. Na hrací plochu bukurešťského stánku se dostal Tomáš Wiesner a Preciado zmizel v ne zrovna nejlepší náladě v útrobách stadionu.