Koeficienty: Nejhorší týden v sezoně. České týmy získaly nejméně bodů z elitní patnáctky

Podle očekávání se přísun bodů do českého národního koeficientu ve čtvrtém hracím týdnu přibrzdil, ovšem české kluby nebyly daleko od výrazně lepších výsledků. Slavia v Bilbau ukázala svou sílu, ale zklamala v koncovce, Plzeň a Mladá Boleslav zase nezvládly závěr svých zápasů. Výše zmíněné neplatí pro Spartu, která v Manchesteru narazila na jinou fotbalovou dimenzi.

Jediná remíza ze čtyř utkání navýšila český zisk o 0.200 bodu, což bylo tentokrát nejméně ze všech zemí nejlepší patnáctky. I tak ale Česku v průběžném sezonním hodnocení patří lichotivá pátá příčka a v pětiletém součtu si bez problémů drží postavení v TOP 10.

Probíhající ročník uzavírá pětileté období (20/21 – 24/25), podle něhož se bude nasazovat do sezony 26/27. Připomeňme, že nasazení do nadcházející sezony 25/26 je již známé - Česko do ní půjde z 10. místa, což znamená, že po sedmi letech čeká vítěze ligy přímá účast v hlavní fázi Ligy mistrů.

Vítězem týdne je opět Anglie (1.857, 6-1-0), a to s navlas stejnou bilancí jako posledně, tedy samá vítězství kromě United. Kluby Premier League po loňském zaváhání míří za prvním místem v sezoně, které slibuje pátému týmu soutěže účast v LM.

O to druhé bude boj. Poněkud lepší start než zbylí konkurenti z elitní čtveřice zaznamenala Itálie (1.375, 5-1-2), v uplynulém týdnu však bylo lepší Španělsko (1.571, 5-1-1). Naopak Německo (0.875, 3-1-4) po slušném vstupu do sezony poslední zápasy příliš nezvládlo.

Bilance vzájemných zápasů jasně vyznívá pro Premier League a LaLigu. Výhry braly ve čtvrtém týdnu Real a Barcelona i Liverpool s Aston Villou, naopak Italové prohráli oba dva své zápasy, Němci tři ze čtyř.