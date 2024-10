Krejčí se dostal pod kritiku trenéra Míchela. Nešťastný gól? Věřím tomu, že smůla neexistuje, říká kouč

Girona šestkrát za sebou nevyhrála a nelichotivou bilanci nezlomila ani v úvodním domácím duelu Ligy mistrů proti Feyenoordu. Nizozemskému celku i díky vlastní brance Ladislava Krejčího (25) podlehla 2:3 a při premiéře v Champions League dál čeká na první body. "Krejčímu se nedařilo tolik jako obvykle. S míčem i bez něj. Nebyl dobrý v obraně a dal si vlastní gól, což byla pro tým komplikace," napsal o českém stoperovi španělský deník Sport. Spokojený nebyl ani trenér Míchel (48).

Tomu vadila hlavně Krejčího rozehrávka. "Chyběla mu agresivita na míči. Krejčí dával příliš mnoho přihrávek do strany, nebo na brankáře Gazzanigu. Vždyť my chceme jít pořád dopředu. Nemůžeme si dovolit přihrávat jen tak pro přihrávku. To není vůbec dobré," zlobil se španělský kouč.

Statistiky hovoří neúprosně. Z 95 přihrávek jich Krejčí poslal hned 12 na gólmana Gazzanigu a dalších 27 jich rozdělil mezi spoluhráče z obrany Miguela Gutiérreze a Arnaua Martineze. Deset minut před koncem navíc korunoval nevydařený výkon nešťastnou tečí centru Dávida Hancka do vlastní branky a rozhodl o prohře Girony.

Přihrávky Krejčího proti Feyenoordu. Opta by Stats Perform

Smolný moment? S tím na trenéra Míchela nechoďte. "Věřím tomu, že smůla neexistuje. Všechno má nějakou příčinu a vysvětlení," čertil se.

"Kromě toho ale nemám týmu co vytknout. Druhý poločas jsme odehráli skvěle. Myslím, že jsme si zasloužili víc. V zápase, ve kterém jsme dominovali a ve kterém jsme si vytvořili dost šancí k tomu, abychom uhráli lepší výsledek, jsme nezískali ani remízu. Ale takový je fotbal a musíme se s tím vyrovnat," řekl Míchel, jenž v minulé sezoně dovedl klub k historickému postupu do Ligy mistrů.

Úvod té nové zatím katalánskému výběru výsledkově nevychází, Míchel ale nevěší hlavu. "Výsledky mě vůbec neovlivňují. Díky bohu jsem v klubu, který mě v tom respektuje. Nezasloužili jsme si dneska prohrát, ale prohráli jsme. Nevadí mi to, nejsem dotčený," líčil. "Výkony jsou v posledních zápasech dobré, věřím, že to otočíme," dodal zkušený trenér.