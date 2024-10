Slot zaznamenal rekordní vstup do angažmá v Liverpoolu, o budoucnosti Salaha mluvit nechtěl

Trenér Liverpoolu Arne Slot (46) po zápase Ligy mistrů s Boloňou vyzdvihl výkon Mohameda Salaha (32), který se na středeční výhře 2:0 podílel gólem a asistencí. "Dnes si vedl opravdu dobře a jsem spokojený s tím, jak se mu momentálně daří," prohlásil nizozemský kouč směrem k Salahovi, který v dresu Reds hraje zřejmě poslední sezonu.

Salah nejprve připravil gól pro Alexise Mac Allistera, aby později sám skóroval a dal již 49. branku v Lize mistrů. Pro Egypťana to byla zároveň třetí trefa v posledních třech zápasech. "Před vítězstvím nad West Hamem z minulého týdne odehrál Mo tři zápasy bez vstřelené branky. Tak to ve fotbale chodí, někdy se to může stát. Ale tito hráči vždycky dávají góly, jen je musíte nechat hrát," vysvětloval po zápase Slot.

Salahovi na konci sezony vyprší smlouva a sám hráč řekl, že to bude zřejmě jeho poslední rok na Anfieldu. Nizozemec však toto téma nechtěl příliš rozvádět. "Dnes si vedl opravdu dobře a jsem spokojený s tím, jak se mu momentálně daří. Na příští sezonu se nedívám," nechal se slyšet kouč Reds.

Slot se díky výhře nad Boloňou stal vůbec prvním manažerem Liverpoolu, který vyhrál osm z prvních devíti zápasů ve všech soutěžích. Reds zvládli úvodní dvě vystoupení v Lize mistrů a v tabulce 36 týmů jsou pátí, v rámci Premier League se dokonce drží v úplném čele. Hlavní trenér však nad pozitivní bilancí jen pokrčil rameny.

"Nevyvozuji z toho žádné velké závěry, ale je to příjemné. Pracovalo tu tolik neuvěřitelných trenérů, kteří dokázali tolik výjimečných věcí. Jen doufám, že to nebude jediná věc, kvůli které si mě lidé budou po skončení mého působení tady pamatovat. Doufám, že se mi podaří víc než jen vyhrát osm z prvních devíti duelů," prohlásil ambiciózně.

Statistiky hráče. Opta by Stats Perform

Pochválil také svého předchůdce Jürgena Kloppa za tým, který po něm zdědil. "Vypovídá to také o tom, jak jsem tento klub převzal – jaké pracovní tempo hráči odvádějí, jak mi všichni pomáhají dosáhnout těchto výsledků," uzavřel Slot.