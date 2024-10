Krejčí stále bojuje se španělštinou. Na tiskové konferenci odpovídal česky a děkoval Spartě

První tisková konference Ladislava Krejčího (25) se nesla ve velice zajímavé formě. Jelikož se ještě nenaučil dostatečně dobře španělsky, využil toho, že jeho Girona bude v úterý večer (21:00) hrát se Slovanem Bratislava. Na otázky španělských novinářů tak v předvečer zápasu odpovídal česky a žurnalistům i trenérovi Girony Michelovi (48) je do jejich rodného jazyku překládal slovenský překladatel.

Krejčí se navíc musel vypořádat s technickými problémy. Protože evidentně nerozuměl první otázce jednoho ze španělských novinářů, nasadil si v polovině jeho otázky sluchátka na překlad, ale protože je neměl zapnutá, musel mu je pomoci zprovoznit vedle sedící Michel.

Po vyslechnutí se v angličtině otázal tiskového mluvčího, zda může mluvit česky. Když dostal svolení, po nepříjemném zvuku z mikrofonu po Krejčího nevypnutých sluchátkách se dal do řeči.

"Máme stále stejné cíle a naše mise pokračuje. Tento zápas je pro nás ale velmi důležitý, abychom měli šanci dostat se do play off," řekl vzhledem k tomu, že je Girona po prohrách v závěrech utkání s PSG (0:1) a Feyenoordem (2:3) stejně jako Slovan bez bodu.

Krejčí si právě v duelu na hřišti PSG odbyl po pěti ligových zápasech na lavičce premiéru v základní sestavě a až na jednu výjimku už v základní sestavě zůstal a odehrál sedm duelů. Na gól ovšem stále čeká, tedy alespoň do soupeřovy brány, protože jeho vlastní branka po centru bývalého spoluhráče ze Sparty Dávida Hancka rozhodla o výhře Feyenoordu.

Mapa přihrávek Ladislava Krejčího proti Feyenoordu. Opta by Stats Perform / Profimedia

"Na začátku jsem byl zraněný, ale postupně jsem se do toho dostával. Teď mám víc času na hřišti, za což jsem moc rád a šťastný. Funguje nám to i víc v obraně, postupem času se sehráváme víc a víc. Zápasů bude ještě spousta, je to pro nás výzva. Věřím, že budeme získávat víc bodů v Lize mistrů i domácí soutěži," řekl někdejší kapitán Sparty.

"Na startu jsme měli blízko bodu jak proti PSG, tak proti Feyenoordu. Třetí zápas je pro nás důležitý, abychom udrželi šanci a dostali se do play off Ligy mistrů. Tak k tomu budeme taky přistupovat. Naše cíle a směr se nemění," dodal.

Na závěr poděkoval Spartě, že mu dovolila učinit další krok v podobě angažmá v katalánském klubu. "Jsem strašně rád za příležitosti, které mi Sparta dala. Abych mohl růst a získávat zkušenosti. Jak říkáte, jsem pořád mladý, tak doufám, že budu dál získávat zkušenosti. Pořád se mám co učit a těším se na další překážky a nové výzvy, které mě a můj tým čekají. Věřím, že budeme úspěšní," zakončil Krejčí.