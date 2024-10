Mám z Realu obavy, takhle se hrát nedá, lamentoval po výhře nad St. Pauli Sahin

Dortmund v páteční předehrávce sedmého kola Bundesligy porazil St. Pauli 2:1 a v neúplné tabulce se posunul na čtvrté místo. Trenér Nuri Sahin (36) ale po zápase spokojený nebyl. "Musíme se zlepšit," prohlásil jen pár dní před reprízou posledního finále Ligy mistrů, která Dortmund čeká v úterý na madridském Santiago Bernabéu.

Že by se Sahin do Madridu těšil, to se říct nedá. Jeho svěřenci proti St. Pauli herně dominovali, jednoduchyými chybami ale dostali soupeře do hry a vítězství honili až v závěru zápasu. "Po dnešním zápase mám z Realu obavy," prohlásil mladý trenér Borussie.

Vrásky mu dělá především laxní přístup k bránění. Hamburský celek na hřišti favorita hrozil po chybách a dlouhých autech, s jejichž bráněním si Dortmund často nedokázal poradit.

"To jak bráníme vhazování mě znovu rozladilo. Z autu jsme dostali gól v Lize mistrů proti Celiticu i v Bundeslize proti Unionu a dneska jsme soupeře zase pustili do několika šancí," zlobil se po utkání se St. Pauli Sahin.

Borussia Dortmund vs. St. Pauli: Statistics. Opta by StatsPerform

Těsnou výhru Dortmundu vystřelili Serhou Guirassy a Rami Bensebaini, který se prosadil poprvé ve žlutočerném dresu. Nejvíce debat se ale neslo kolem trefy hostujícího Erica Smitha. Švédský záložník poslal míč do branky z pětadvaceti metrů a skvělou ranou vyrovnal. Gólman Gregor Kobel, sice reklamoval offside clonícího Oladapy Afolayana, rozhodčí ale parádní trefu uznal. "Na to nejsou dva názory, je to prostě ofsajd," mračil se Kobel po zápase.

Dortmund i přes to zápas zvládl a vítězně se naladil na zápas proti Reau Madrid. "Víme, co můžeme očekávat. Stuttgart nám ukázal cestu. Myslím si, že můžeme uspět," prozradil sportovní ředitel dortmundského celku Sebastian Kehl, který byl před cestou do španělska mnohem odvážnější než Sahin.