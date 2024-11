Manchester United přilákal nového trenéra. Z vleklé krize má slavný klub vyvést Amorim

Rúben Amorim míří do Manchesteru s Carlosem Fernandesem

Manchester United po odvolání Erika ten Haga (54) dlouho bez hlavního trenéra nezůstal. Slavný klub, který se už roky potácí v krizi, si zajistil služby Rúbena Amorima (39) ze Sportingu Lisabon. Portugalský trenér se anglického týmu ujme v průběhu nadcházející reprezentační pauzy, která trvá od 11. do 19. listopadu. V pátek to potvrdil celek z Old Trafford.

Vedení Manchesteru United pošle Sportingu za Amorima 10 milionů eur (zhruba 250 milionů korun), přesně tolik totiž činí výstupní klauzule v jeho kontraktu. Nadto přidá jeden milion za členy jeho realizačního týmu.

Po boku Amorima se z Lisabonu do Manchesteru budou stěhovat také Emanuel Ferro, Adélio Cândido, Carlos Fernandes a Jorge Vital a Paulo Barreira.

Amorim jako hráč dlouhá léta působil v jiném lisabonském celku Benfice, za portugalskou reprezentaci si připsal 14 zápasů. Na trenérskou dráhu se dal v roce 2018, o dva roky později se ujal Sportingu, s nímž získal dva tituly. V aktuální ligové sezoně s ním vyhrál všech devět zápasů, v Lize mistrů jeho mužstvo vytěžilo z prvních tří zápasů sedm bodů.

Nizozemec Ten Hag doplatil na dlouhodobou výsledkovou krizi, tradičnímu velkoklubu patří v ligové tabulce až 14. místo. Manchesteru United se příliš nevydařil ani vstup do ligové fáze Evropské ligy, v úvodních třech zápasech soutěže pokaždé remizoval stejně jako Plzeň, na jejímž hřišti se představí v prosinci. Tým dočasně převzal dosavadní asistent a někdejší kanonýr Ruud van Nistelrooij.

Toho před reprezentační pauzou, během níž mužstvo převezme Amorim, čekají na lavičce Rudých ďáblů ještě tři zápasy. V Premier League se utká s Chelsea a Leicesterem a v Evropské lize v mezičase přivítá řecký PAOK.

Ten Hag přišel do Manchesteru v červenci 2022 po úspěšném angažmá v Ajaxu Amsterdam, s nímž získal tři ligové tituly, dvakrát Nizozemský pohár a došel s ním do semifinále Ligy mistrů. S Rudými ďábly ve své první sezoně ovládl Ligový pohár a v minulém ročníku také Anglický pohár.

V létě Ten Hag prodloužil smlouvu do roku 2026, v pondělí ale skončil kvůli špatným výsledkům už po devíti ligových kolech. Bývalý trenér Utrechtu nebo rezervy Bayernu Mnichov čelil dlouhodobé kritice fanoušků i médií.