Návraty na evropskou scénu. Poháry si po letech zahrají Newcastle, Lens či Osasuna

Štěpán Šimůnek

Příští sezona přinese řadu zajímavých návratů na evropskou pohárovou scénu. Ať už jde o velké kluby v čele s Newcastlem či Lens, nebo z pohledu globálního fotbalového povědomí výrazně skromnější celky typu českých Bohemians či maďarského Kecskeméti, spojuje je skutečnost, že jejich fanoušci si museli comeback na prestižní jeviště trpělivě a mnohdy bolavě vyčekat. U některých to trvalo i několik generací.

Více než deset let Straky absentovaly na evropské scéně, naposledy se na ní představily v sezoně 2012/13 v Evropské lize. Tehdy zanechaly výtečný dojem, z druhého místa ve skupině si zajistily play off, v němž si poradily s Charkovem a Machačkalou a ztroskotaly až ve čtvrtfinále na pozdějším finalistovi Benfice.

Těžko by někdo z řad příznivců tradičního klubu ze severovýchodu Anglie hádal, že půjde o poslední evropské vystoupení na déle než dekádu. Newcastle ale těžké období, které přineslo i sestup do druhé ligy, přečkal a letošním čtvrtým místem si zajistil rovnou skupinu Ligy mistrů. Tu naposledy okusil před 20 lety.

St James' Park bude po 20 letech hostit zápasy Ligy mistrů. @NUFC

Další velké jméno z kolébky fotbalu, další případ těžce zkoušených fanoušků. Vždyť Villains v minulosti vyhráli tehdejší Pohár mistrů evropských zemí i Superpohár UEFA, jenže pak z Evropy postupně vymizeli. Jejich poslední pohárové působení sahá do sezony 2010/11, tenkrát ale díru do Evropy neudělali.

V předkole nestačili na Rapid Vídeň, když po venkovní remíze 1:1 padli doma 2:3 a se soutěžemi pod hlavičkou UEFA se rozloučili. I Aston Villa si v Anglii prošla pádem do Championship a následným vzestupem, který vyvrcholil pod vedením kouče Unaye Emeryho letošním sedmým místem zaručujícím kvalifikaci o Evropskou konferenční ligu.

Dosud poslední pohárový zápas odehrál Racing Club 4. října 2007. V odvetě prvního kola Poháru UEFA tehdy prohrál 1:2 v prodloužení v Kodani a v součtu s domácí remízou 1:1 se s Evropou rozloučil. Stejně tak s úspěšným obdobím klubu, který se další dlouhé roky "plácal" mezi první a druhou ligou.

V nejvyšší francouzské soutěži se znovu napevno usadil až v roce 2020. Po dvou sedmých místech skončil letos druhý jen o bod za mistrovským PSG, což je jeho nejlepší výsledek od roku 2002. Odměnou mu je návrat do Evropy po téměř 16 letech, a to rovnou do základní skupiny Ligy mistrů.

Hráči Lens oslavili postup do základní skupiny Ligy mistrů. @RCLens

Celek z Pamplony si poháry zahraje po 17 letech. Kvalifikaci EKL mu zaručila výhra 2:1 nad Gironou v závěrečném kole španělské ligy, na níž se podílel oběma góly chorvatský střelec Ante Budimir, a po které Osasuna dosáhla na kýžené sedmé místo v La Lize. Vzpomínky na poslední pohárovou účast jsou už notně vybledlé, ale příjemné.

Club Atlético v sezoně 2006/07 sice ztroskotal v předkole Ligy mistrů na Hamburku, pak ale vykročil na působivou pouť tehdejším Pohárem UEFA. Ve skupině skončil druhý za Parmou a v play off postupně vyřadil Bordeaux, Rangers a Leverkusen a skončil až v semifinále na Seville, která posléze celou soutěž ovládla.

Klokani scházeli v Evropě plných 36 let. V sezoně 1987/88 sice vypadli už v prvním kole Poháru UEFA s Beverenem, předtím si ale stihli v zahraničí udělat dobré jméno. Zejména v sezoně 1982/83, nejúspěšnější v klubové historii, kdy vyhráli jediný domácí titul a dokráčeli až do semifinále druhé nejprestižnější evropské soutěže.

Při cestě mezi nejlepší čtyřku tenkrát vystavili stopku Admiře, Saint-Étienne, Servette a Dundee United a zastavili se až na Anderlechtu, který vyhrál i následné finále nad Benficou. Bohemians si poté prošli obdobím temna, spadli až do třetí ligy a stáli před krachem, díky čtvrtému místu v uplynulém ročníku ale znovu doskákali do Evropy.

Zápasy v Evropě si zajisté užijí i fanoušci Bohemians. @bohemians1905

Oddíl z města Kecskemét ve středním Maďarsku zažil snovou sezonu, zakončil ji druhým místem v lize a získal jistotu předkola EKL. Přitom dosud byl jeho největším úspěchem triumf v domácím poháru v sezoně 2010/11, po kterém poprvé ve 112leté historii klubu ochutnal evropské poháry.

Nevedl si ale valně, v předkole Evropské ligy tehdy odehrál jen dva zápasy a po remízách 1:1 doma a 0:0 venku s FC Aktobe se se soutěží rozloučil. Poté přišel strmý pád, ještě před třemi lety působil až ve třetí lize. Ale postoupil, následně prosvištěl i druhou nejvyšší soutěží a nyní se po 13 letech vrací do Evropy.