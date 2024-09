Nespokojenost hráčů s extrémním množstvím zápasů může vést ke stávce, varuje Rodri

Podle záložníka Manchesteru City Rodriho (28) by nespokojenost fotbalistů s nahuštěným kalendářem mohla vyvrcholit až stávkou. Elitní hráči si už delší dobu stěžují na velkou zátěž, jíž od nové sezony zvýší nové formáty Ligy mistrů i mistrovství světa klubů, a španělský mistr Evropy je dalším z řady těch, kteří mají z takové porce zápasů obavy.

"Myslím, že jsme tomu blízko (stávce)," řekl Rodri na tiskové konferenci před úvodním zápasem City v Lize mistrů proti Interu Milán. "Je to všeobecný názor hráčů, a pokud se něco nezmění, nebudeme mít žádnou jinou možnost. Myslím, že je to něco, co nám opravdu dělá starosti. My jsme ti, kdo tím trpí."

Podle defenzivního záložníka je ideální porce utkání, v nichž hráči mohou předvádět své maximální výkony, 40 až 50 na sezonu. "Pak už se vaše výkony zhoršují, protože nejste schopni takový fyzický nápor vydržet. Letos nás čeká 70, možná 80 zápasů, podle toho, jak daleko v soutěžích dojdeme," řekl Rodri.

City čekají čtyři zápasy během 11 dnů. Livesport

Madridský rodák si minulou sezonu protáhl až do 14. července kvůli mistrovství Evropy, na němž Španělsko získalo titul. "Myslím, že už je to moc. Musíme se o sebe starat, protože my jsme hlavními postavami tohoto sportu či byznysu. Ne všechno je o penězích nebo marketingu, jde také o kvalitu show," upozornil.

"Když jsem odpočatý, když nejsem unavený, podávám lepší výkony. A pokud lidé chtějí vidět lepší fotbal, musíme odpočívat," podotkl Rodri před startem Ligy mistrů, v jejíž základní části čeká týmy osm zápasů místo dosavadních šesti.