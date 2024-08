Haaland nezpomaluje, West Ham zničil druhým hattrickem sezony a Manchester City znovu zvítězil

Manchester City zvítězil ve 3. kole Premier League na půdě West Hamu 3:1 a bez ztráty bodu zůstává na špici soutěžní tabulky. Lví podíl na sobotním triumfu měl Erling Haaland (24), jenž vstřelil druhý ligový hattrick sezony. Za Kladiváře do zápasu naskočilo i české duo Tomáš Souček (29) a Vladimír Coufal (32). Oba do hry přišli ve druhé půli jako střídající hráči.

Jako první zahrozili svěřenci Julena Lopeteguiho, jenže pokus Jarroda Bowena úspěchem neskončil. Manchester City navíc brzy otočil zápas ve svůj prospěch, když Haaland nejdříve zamířil nad, ale v 10. minutě s jistotou potrestal chybu Lucase Paquety. Alphonse Areola poté musel likvidovat ránu Kevina De Bruyneho a belgický záložník jen o chvíli později ještě trefil břevno.

Citizens následně dominovali, ale Kladiváři se přesto dostali zpět do hry, když Bowen přešel přes Joška Gvardiola a poslal do pokutového území centr, který si Rúben Dias srazil do vlastní sítě. Po půlhodině hry však Haaland dostal přihrávku od Rica Lewise a znovu propálil Areolu.

Statistiky hráče. Opta by Stats Perform

Toho o poločasové přestávce vystřídal Lukasz Fabianski a připsal si 200. start v dresu domácích. Ve druhé půli ovšem musel jako první zasahovat Ederson, jelikož po rychlém brejku pálil Mohammed Kudus do tyče. Tento okamžik dodal domácím naději. Příležitosti poté byly na obou stranách, jenže Dias svůj pokus poslal vedle a mimo zamířil i Max Kilman.

Chvíli po příchodu z lavičky měl blízko k vyrovnání Souček, ale jeho pokus proletěl rovněž mimo tři tyče. Veškeré naděje pak vzaly za své, když si Haaland naběhl na průnikovou přihrávku Matheuse Nunese a dokončil svůj osmý hattrick v Premier League, čímž prodloužil sérii neporazitelnosti Manchesteru City ve venkovních zápasech na 19 zápasů. Naproti tomu West Ham prohrál oba své domácí zápasy v této sezoně.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Tabulka Premier League