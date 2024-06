Nová Liga mistrů: Formát s tabulkou místo skupiny a víc týmů

Real Madrid v sobotu ovládl poslední ročník Ligy mistrů, který se hrál v tradičním formátu. Od příští sezony se přechází na takzvaný švýcarský model. Co to znamená? Týmů (a tedy i zápasů) bude více, outsideři ale nebudou moci spoléhat na to, že když skončí mimo postupová místa, "spadnou" do Evropské ligy.

Nejslavnější fotbalová soutěž se rozšíří z 32 účastníků na 36, s tím stoupne i počet zápasů ze 125 na 189. Dvě ze čtyř nových míst mají připadnout týmům ze zemí, kterým se nejvíce dařilo v pohárové Evropě v minulé sezoně.

Skupiny nahradí společná ligová tabulka. Každý tým, který se do této části kvalifikuje, bude hrát osm zápasů (čtyři doma, čtyři venku) místo šesti. Zápasový rozpis bude pestřejší než dosavadní "dvojzápasy", týmy totiž čeká osm různých soupeřů.

Kdo v ligové tabulce skončí na prvním až osmém místě, postupuje rovnou do osmifinále. Týmy od devátého do 24. místa budou hrát play-off kolo, ze kterého se kvalifikuje druhá polovina osmifinálového obsazení. Kdo skončí 25. či horší, v Lize mistrů končí. A s tím i v Evropě - v nové sezoně už nebude platit, že se dá z Ligy mistrů "propadnout" do Evropské ligy. Stejný "sestup" přestává existovat ve vztahu Evropská liga - Konferenční liga.

Další změnou je, že už v prvním kole vyřazovací části se mohou střetnout týmy ze stejné země. To bylo dosud možné nejdříve ve čtvrtfinále.

Podobné změny se budou týkat i dalších dvou evropských soutěží. Evropská liga přechází na stejný formát, Konferenční liga téměř taky - pouze v ligové části bude mít šest zápasů místo osmi.