Nejlepší noc mého života, rozplýval se po triumfu Bellingham a smekl před Dortmundem

Krátce po závěrečném hvizdu měl vlhké oči. Jude Bellingham (20) prožil ve Wembley speciální moment – doma na anglické půdě oslavil svůj první triumf v Lize mistrů a stal se teprve pátým Britem, který to dokázal v zahraničním klubu. "Nejlepší večer mého života," neskrýval výjimečnou radost reprezentant Albionu, jenž ve finále milionářské soutěže pomohl zdolat svého bývalého zaměstnavatele.

"Vždycky jsem snil o tom, že budu hrát v těchto zápasech," řekl dojatý Bellingham pro TNT Sports a vzápětí dodal: "Procházíte životem a je tolik lidí, kteří vám říkají, že něco nemůžete dokázat. Byl jsem v pohodě, dokud jsem neviděl tváře mámy a táty.

V ochozech londýnského svatostánku byl vedle rodičů anglického středopolaře také jeho bratr Jobe, o nějž se v posledních dnech zajímá Crystal Palace. "Snažím se pro něj být vzorem. Nedokážu to ani vyjádřit slovy. Nejlepší noc mého života."

Mapa pohybu Judea Bellinghama ve finále LM. Opta by Stats Perform / AFP

Real měl především v prvním poločase s Dortmundem hodně práce. "Musím být upřímný, v prvním poločase byli lepším týmem. Mohli vést o dva nebo tři góly, ale je to prostě o tom charakteru... Tohle se vám proti Madridu může vymstít," uvedl Bellingham.

Záložník vysekl poklonu Borussii za to, že se podílela na jeho cestě fotbalový Everest. "Obrovský respekt k oběma klubům – ten, ve kterém jsem teď, je pro mě stejně tak výjimečný, jako můj bývalý klub," pokračoval stále teprve dvacetiletý mladík.

O vítězství Realu Madrid rozhodl hlavou Dani Carvajal. AFP

"Bez nich by to nebylo možné. Vždycky budu vděčný a vždycky budu mít respekt k tomu, co pro mě ten klub udělal," dodal Angličan na adresu vestfálského celku.